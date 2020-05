Addio all'attore e comico Jerry Stiller

Addio a Jerry Stiller, attore di tante pellicole e papà del celebre Ben. «Mi addolora annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre e nonno e marito devoto di Anne per circa 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene, papà». L’attore Ben Stiller ha annunciato così, su Twitter, la scomparsa del padre.

Gerald Isaac Stiller, detto Jerry, classe 1927, l’8 giugno prossimo avrebbe compiuto 93 anni. Nato nel quartiere di Brooklyn a New York, Jerry Stiller era nipote di ebrei austriaci dal lato paterno e di ebrei russi da quello materno, in entrambi i casi emigrati negli States.

L’attore e comico nel 1954 sposò la collega attrice Anne Meara che è scomparsa quasi esattamente cinque anni fa (23 maggio 2015). La coppia ha avuto due figli: Amy (1961) e Ben (1965).

Jerry Stiller esordì al cinema nel 1970 con «Amanti ed altri estranei» diretto da Cy Howard, in carriera ha partecipato ad oltre 30 film ed otto fra serie e film televisivi. Tra i ruoli più noti quello di Arthur nella serie televisiva «The King of Queens» e quello del padre di George Costanza, Frank, nella sitcom statunitense «Seinfeld».

Jerry Stiller compare con il figlio in diverse pellicole a partire da in «Su e giù per i Caraibi» del 1987, esordio al cinema di Ben Stiller, per finire con «Zoolander 2», anche diretto dal figlio, che nel 2016 è stata l’ultima pellicola cui ha partecipato.