Collegamento disastroso a "Domenica In". Un operatore inciampa e Mara Venier ferma l'intervista a Romina Power. Poi la conduttrice si pettina in diretta, Yari Carrisi tira un filo e un monitor si rompe. Durante l'ultima puntata di "Domenica In" Mara Venier si è collegata con Romina Power che ha trascorso la quarantena per arginare il Covid-19 a casa del figlio Yari nella tenuta di Cellino San Marco ed è successo il finimondo.

La conduttrice veneta stava per lanciare la pubblicità quando l'immagine è sobbalzata e si è sentito un tonfo. "Ma succede sempre di tutto?" e la Power: "Eh sì un operatore è inciampato". La Venier si è preoccupata del maldestro operatore e l'ha voluto davanti alle telecamere per accertarsi delle sue condizioni: "Come stai? Ti sei fatto male?" e il tecnico si è scusato per l'imprevisto: "Scusate, mi hanno chiamato da Roma perché si vedeva il mio riflesso e alzandomi per rispondere al cellulare che squillava in diretta sono inciampato nelle cuffie". Mara Venier ha giocato sul piccolo incidente: "A me piaceva la tua immagine riflessa. Vedo che ti tocchi il ginocchio, ti sei fatto un po' male. Va' a mettere del ghiaccio".

Al rientro dal nero, Zia Mara, come la chiamano i fan, si è fatta beccare mentre si spazzolava i capelli: "Eh va beh, qui non c'è trucco e non c'è capello, non c'è inganno" e Romina Power l'ha spalleggiata: "Mi sono messa le ciglia da sola, peccato che una sia diversa dall'altra". Ma è stato un collegamento impossibile: Yari Carrisi è passato e ha strappato un filo, un monitor si è rotto, gli operatori parlavano in sottofondo e Romina ha espresso il suo disappunto in inglese per non riuscire a vedere né il servizio sulla suocera Iolanda, scomparsa di recente, né quello sulle sue performance canore. L'intervista si è conclusa con la proposta di Mara a Romina: "Facciamo un programma insieme, lo troviamo chi ci appoggia".