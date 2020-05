Antonella Clerici sgancia la bomba a Domenica In. Il ritorno in tv, sfida con Barbara d'Urso?

Antonella Clerici torna in pista: è pronto per lei un programma in Rai, forse in prima serata. A confermare le indiscrezioni è la stessa conduttrice intervistata da Mara Venier durante la puntata di Domenica In di oggi, domenica 10 maggio. Assente da mesi dallo schermo la Clerici si è sbottonata sui progetti futuri. "Io torno, ne stiamo parlando con Stefano Coletta ( direttore di Rai1, ndr), che mi ha capito molto. Ha capito chi sono io e come posso rendere al meglio, ci stiamo lavorando e speriamo a settembre di riprendere tante cose belle insieme", ha detto Antonellina che dopo l'addio alla Prova del cuoco era stata messa da parte dalla Rai, salvo le esperienze di Portobello e Lo Zecchino d'Oro.

Lo stesso Coletta, qualche giorno fa, aveva spiegato al Fatto che di aver "sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai1 perché ha un'identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d'acciaio con i telespettatori". Ma serve un programma cucito su misura per lei: "Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato". Prima serata o pomeriggio, magari come contromossa alla regina di Mediaset Barbara d'Urso? Si vedrà cosa ha in serbo Antonella Clerici per i suoi telespettatori.