Diodato dopo Sanremo vince anche il David Di Donatello

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo Diodato ha vinto il David di Donatello come miglior canzone originale per la canzone "Che vita meravigliosa”, il brano scritto per la colonna sonora la “Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Diodato aveva vinto all'Ariston con "Fai rumore" ha aggiungo un altro importante riconoscimento alla sua giovane carriere e nello stesso anno del festivald ella canzone Italiana. Ora manca un altro importante tassello quello dell'Eurovision Song Contest.