"Amici Speciali" di Maria De Filippi parte venerdì 15 maggio. Mistero su Vanessa Incontrada

Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia, spin off del talent show Amici, parte venerdì 15 maggio, in anticipo rispetto a quanto ipotizzato finora. Il programma di Maria De Filippi è una sfida tra 5 ballerini e 7 cantanti. Sul palco si alterneranno Michele Bravi, Giordana Angi, Random, Irama, The Kolors, Alberto Urso e Gaia Gozzi per il canto e Javier Rojas, Umberto, Alessio Gaudino, Gabriele e Andreas Muller per il ballo.

I 12 concorrenti saranno divisi in due squadre e saranno giudicati da una giuria d'eccezione: l'etoile Eleonora Abbagnato, l'attrice Sabrina Ferilli, il presentatore Gerry Scotti e la new entry Giorgio Panariello. In forse la partecipazione di Vanessa Incontrada. La conduttrice spagnola, in un'intervista, aveva anticipato la sua presenza ma non figura nel promo dello show. Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia è l'evoluzione di Amici All Star che doveva andare in onda subito dopo la versione classica del talent show che a marzo ha incoronato la cantante Gaia Gozzi. L'incasso del televoto sarà devoluto in beneficenza alla Protezione Civile.