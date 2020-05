I David di Donatello in versione super-tecnologica

Domani la notte dei David, gli importanti premi italiani al cinema di casa nostra e internazionale. Sono 23 i film in corsa ai Premi David di Donatello 2020 che quest’anno andranno in versione supertecnologica per rispettare la normativa anti-coronavirus, ma anche per confermare l’attualità di un grande evento.

Tra i film in concorso hanno ricevuto il maggior numero di candidature «Il traditore» di Marco Bellocchio (18), «Il primo re» di Matteo Rovere (15), «Pinocchio» di Matteo Garrone (15), «Martin Eden» di Pietro Marcello (11), «5 è il numero perfetto» di Igort (9), «Suspiria» di Luca Guadagnino (6).

La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano assegna 22 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, nelle sale cinematografiche: 20 Premi David per il cinema italiano, 1 Premio per il Documentario di lungometraggio e 1 Premio David per il cinema internazionale, già assegnato dopo il primo turno di votazioni a «Parasite» di Bong Joon Ho come Miglior film straniero. C’è poi 1 Premio David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni.

Sarà Carlo Conti, domani sera a condurre i Premi David di Donatello, in diretta dallo studio 2 di Via Teulada, su Rai 1 dalle ore 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. La serata più importante del nostro cinema ha deciso di non fermarsi e si presenta, per la prima volta, in una versione più tecnologica rispetto al passato con l’obiettivo di lanciare un messaggio positivo, forte e autorevole, a sostegno della rinascita del cinema italiano, sottolineandone la centralità dal punto di vista culturale, economico e occupazionale.

La 65ma edizione dei Premi David di Donatello sulla rete ammiraglia della Rai avrà una formula innovativa che vedrà i grandi protagonisti del cinema italiano partecipare alla premiazione attraverso collegamenti in diretta, rispettando le disposizioni governative.

Sarà un’edizione che unirà il rispetto della tradizione con uno sguardo fiducioso rivolto al futuro. In quest’ottica, Rai Movie trasmetterà in simulcast con Rai 1 e, sul profilo Instagram del canale, Alberto Farina e Paola Jacobbi commenteranno la serata in diretta, mentre su Raiplay sarà visibile anche per gli italiani all’estero.