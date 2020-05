Gemma Galgani è in love con il 26enne Nicola Vivarelli dal passato opaco: ha scritto commenti omofobi sui social e per l'ex fidanzata è in cerca di fama da piccolo schermo dopo aver sofferto per essere stato scartato ai provini di "UominieDonne". La dama torinese non dà peso a queste inezie ed è pronta al bacio, lui ha una sola parola: "Vedremo". Che sarà, sarà. Ma Barbara De Santi, dama del dating show, buca il pallone delle fantasie gemmiane: "Tua sorella che fa le carte, cosa dice?".

Gemma si infiamma e minaccia a muso duro la sventurata in collegamento: "Stai zitta! Non ti permettere di toccare la mia famiglia. Apro il vaso di Pandora, meglio per te che io stia zitta, occhio!", Maria De Filippi prova a evitarle il coccolone, ma Gemma sembra Antonio Zequila versus Pappalardo, si alza in piedi e grida: "Taaaci che se apro il vaso di Pandora è peggio per te. Non ti conviene. Non toccare la mia famiglia che poi io tocco il tuo passato. Stai zitta o proseguo io!".

A stento, la De Filippi riesce a riportare la calma e a cambiare argomento. Entrano l'ex coppia Enzo Capo e Pamela Barretta. "Ci siamo allontanati tantissimo, la storia è finita anche se i motivi sono banali. Pamela mi ha infangato e mi ha dato del porco bavoso per un like a una ragazza di 21 anni. Ha anche contattato la ragazza che le ha confermato che non ci conoscevamo, che era solo un like per un contest a Budapest. Pamela mi ha offeso sui social. Mi ha mancato di rispetto in pubblico, con lo screenshot in mano mi ha detto che ero un porco bugiardo. Ho saputo che mi aveva lasciato da Instagram. Basta, è finita".

Dal backstage si sente Pamela Barretta sbraitare: "Bugiardoooo", entra e racconta una versione diversa. Enzo andava a ballare tutti i venerdì nei locali di striptease, nascondeva il cellulare con le chat della sfilza di amanti mentre erano in vacanza alle Maldive, le dava della pazza visionaria, le faceva scenate di gelosia, la rimproverava di non mettere foto da fidanzati su Instagram e voleva un figlio perché tanto "i figli sono della mamma e li cresce lei". Pamela accusa il maschilista Enzo di essere Otello ossessionato dai commenti social e lui accusa lei di essere Alex Forrester di "Attrazione fatale" su Instagram e Facebook. Pare di capire che l'unica cosa che hanno in comune sia l'amore per l'apparenza e la vita virtuale ricca di follower.

In pratica sono le stesse dinamiche di tronisti e corteggiatori del Trono classico e così la metamorfosi in Trono "clover" è completa: Maria De Filippi ha trovato il modo di alzare gli ascolti della creatura originale. Adesso ci manca la proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bernardo davanti alle telecamere con la benedizione di "padre" Alfonso Signorini e il disvelamento dell'identità del corteggiatore di Giovanna Abate.