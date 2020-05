Operazione rewind per la D'Urso, il giallo della foto è risolto

Giallo risolto. La foto con Mauro Berardi, che Barbara D’Urso ha pubblicato ieri, non ha più misteri. Oggi oltre ad essere il compleanno di Barbarella è pure quello del suo ex (con cui ha avuto due figli ed una bellissima storia d’amore).

La regina degli ascolti festeggia in tv e caccia dal cassetto dei ricordi una foto bellissima. Su Instagram scrive: “Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio. E qui era il 7 maggio del 1982”. Nello scatto in bianco e nero c’è pure Massimo Troisi. Che diceva: “Adesso vi dovete sposare. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli”. Parola di Barbarella. Il caso è risolto. Operazione rewind riuscita in pieno.