Gina Lollobrigida sbrocca in tribunale. E scoppia il giallo del video rimosso

Gina Lollobrigida sbrocca in Tribunale. La trasmissione “Un Giorno in Pretura” manda le immagini della deposizione, la Rai cancella il video dal sito e Dagospia rivela il motivo: “Rimosso per evitare cause e ricorsi, mostrava un lato negativo della Lollo”.

La nuova stagione di “Un Giorno in Pretura”, trasmissione di Rai3, si è aperta con il processo per il matrimonio fasullo tra la mitica Gina Lollobrigida e l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau. Nel filmato, andato in onda, si vede l’avvocato della difesa di Rigau chiedere alla Lollobrigida: “Se ho capito bene, una dependance della villa è stata data a suo nipote e sua madre gratuitamente. Gliel’ha data la società? E a chi fa capo?”, l’attrice 92enne tace e poi sbotta: “Ma roba da matti! Quando farò l’autobiografia le dirò altre informazioni” e poi visibilmente alterata ha urlato: “Ma roba da matti! Ma che vuole sapere?! Basta! Eh no, rompe!”, in sottofondo si sente “la signora è stanca”, mentre il legale ha abbozzato un sorriso: “Talvolta ci tocca rompere. E’ l’ultima domanda, ci dia una risposta” e la Lollobrigida: “Rompe, è peggio di quello spagnolo…”.

Il video della deposizione non è stato caricato sulla piattaforma digitale come avviene per tutti i programmi Rai e come recitava il post sulla pagina ufficiale di “Un giorno in Pretura”. Un fan ha notato che la puntata online inizia direttamente dalla seconda parte, così il sito TPI ha chiesto spiegazioni all’ufficio stampa di Rai3 sentendosi rispondere: “L’autorizzazione per la messa in onda del processo di Gina Lollobrigida era valida solo per la trasmissione in tv e che i diritti non comprendevano la pubblicazione sui Rai Play”.

Secondo “Dagospia” le cose stanno diversamente: la clip sarebbe stata rimossa su intervento di Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, braccio destro della diva. Si legge sul sito: “La scusa rifilata dall'ufficio stampa di Rai3 a TPI è una croccantissima bufala: l'episodio è stato rimosso da Raiplay perché Gina Lollobrigida e il suo giovane pupillo Andrea Piazzolla hanno fatto i diavoli a quattro minacciando cause e ricorsi contro la Rai, rea di aver mostrato un lato negativo della diva, e troppo spazio alla difesa del suo ex compagno Javier Rigau. Così i vertici di viale Mazzini, per evitare rogne, di nascosto hanno tolto il video, inventandosi la questione dei diritti. Ma quali diritti? Quella è un'udienza pubblica a cui chiunque poteva partecipare. ''Un giorno in pretura'' campa da oltre 30 anni grazie a questo principio giuridico, e i conti della Rai ringraziano visto che garantisce ore di programmazione a costi ridottissimi”.