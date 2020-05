Moric, nuove accuse a Favoloso: ricatta la Morali con video hot

Le dichiarazioni di Nina Moric al “Live non è la d’Urso” sono choc. Una doccia gelata. L’ex modella croata rompe il silenzio dicendo: “La Morali (fidanzata con il suo ex Favoloso ndr) mi ha raccontato al telefono di essere stata ricattata da Luigi per dei video hot”.

Saranno i magistrati a fare chiarezza. La partita si sposta in tribunale. Non è più gossip, ma cronaca giudiziaria. Luigi Favoloso è indagato dalla Procura di Milano, dopo le due denunce di Nina Moric: una per presunto stalking, l’altra per presunti maltrattamenti. Ma Favoloso si difende dicendo di non aver mai toccato Nina e urla al complotto alle sue spalle.

“Partiamo dal presupposto che lui mi accusa di aver parlato per 4 ore con Elena Morali (oggi fidanzata con Favoloso). E’ stata lei a parlare con me. Ha parlato male di Luigi al telefono, è stato tutto registrato e depositato in Procura”, racconta la Moric al Live tornando alla famosa telefonata. “La Morali si è messa a piangere perché aveva paura, era disperata. E’ tutto registrato”, conclude la Moric.