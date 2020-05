Lady Diana, su Netflix la verità sui tentati suicidi della principessa

Lady Diana ha tentato il suicidio quattro volte. È la clamorosa rivelazione di un nuovo e controverso documentario che dovrebbe andare in onda su Netflix.

Il "The Sun" annuncia nuovi dispiaceri per la Royal Family più celebre al mondo: un documentario di prossima uscita lascerà "molto turbati e arrabbiati" i principi William e Harry d'Inghilterra, costretti ancora una volta a fare i conti con il loro amaro e drammatico passato. Secondo "The Sun", una serie in quattro parti, provvisoriamente chiamata "Being Me: Diana", approfondirà i tormenti fisici e mentali dell'ex moglie del principe Carlo, dall'infanzia dolorosa alla lotta ai disturbi alimentari fino al suo infelice matrimonio che l'avrebbe portata a tentare il suicidio per ben quattro volte.

La serie, realizzata dalla compagnia televisiva DSP, già autrice di 127 Hours, userà filmati inediti delle interviste e dei discorsi della Principessa del Galles, girati prima della morte violenta avvenuta a Parigi nel 1997, oltre a testimonianze delle persone che le erano vicine per far luce sul periodo precedente alla separazione da Carlo d'Inghilterra nel 1992. Il progetto è previsto per Netflix ma non è stato ancora commissionato anche perché l'ex duca di Sussex Harry, che ha lavorato con la piattaforma di streaming per uno speciale del 75° anniversario di Thomas The Tank Engine, potrebbe rimanerne sconvolto decidendo di interrompere la collaborazione che lo vede impegnato con la moglie Meghan Markle su progetti futuri. Intanto gli Spencer, la famiglia di Lady D, si è rifiutata di apparire o prendere parte in qualsiasi forma e modo al documentario.