Caterina Balivo cambia idea e torna in tv con “Vieni da Me”, il programma pomeridiano di intrattenimento di Rai1. Lunedì 4 maggio, con l’allentamento delle prime misure sul lockdown e con tutte le precauzioni per evitare il contagio da Covid-19, molte trasmissioni riapriranno i battenti e sull’account ufficiale di “Vieni da Me” si legge: “L’attesa è finita. Lunedì torna Caterina Balivo. Alle 14 su RaiUno, of course”.

Dunque la conduttrice campana ha fatto marcia indietro rispetto a una settimana fa quando, in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, dichiarò: “Il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma, sai io non sono un’attrice”. Come a voler intendere che in un periodo così unico nella sua drammaticità, condurre “Vieni da Me” e intrattenere il pubblico le sarebbe sembrata una recita. In studio non ci sarà il pubblico e gli operatori indosseranno la mascherina oltre a mantenere la distanza di sicurezza di oltre un metro.