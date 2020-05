Primo Maggio, così le parole di Vasco Rossi hanno infiammato il concertone

Vasco Rossi come un leone in gabbia. Ha dato il via al concertone del Primo Maggio ma era evidente che fremeva e voleva stare come sempre sul palco davanti al suo pubblico. Ha infiammato il pubblico che lo vedeva da casa su Rai3: «Ciao a tutti, eccomi qua - ha detto il Blasco - sono qua per abbracciarvi tutti virtualmente. Questo distanziamento costa un po’ di sacrifici a tutti noi. Spero di tornare presto ad abbracciarvi fisicamente».

Poi il pianoforte e voce di Gianna Nannini che ha suonato al tramonto su una terrazza di Milano. In scaletta “Notti senza cuore”, “Donne in amore”, “Meravigliosa creatura” e “Sei nell’anima”.

Dopo la Nannini è stata la volta dell’Auditorium di Roma con le esibizioni di Alex Britti (“Settemila caffè”) e Francesco Gabbani (“Viceversa” e “Il sudore ci appiccica”). Così si arriva allo Stato Sociale che ha intonato da Bologna "Una vita in vacanza". Poi Le Vibrazioni con "Dov'è". Zucchero ha sorpreso tutti con la sua schiettezza e dopo un medley dei suoi successi si è esibito al pianoforte. Paola Turci ha intonato "Fatti bella per te", Francesca Michielin "Cheyenne". Alle chitarre si sono intrecciati Edoardo e Eugenio Bennato che hanno proposto un medley dei loro successi. Irene Grandi da Firenze con "La cometa di Halley" e "Finalmente io". Ancora Auditorium di Roma con Tosca, Danilo Rea al pianoforte e "Bella ciao". Ermal Meta ha cantato "Finirà bene" e poi in coppia con Bugo in "Mi manchi". Fino alle esibizioni dei superospiti internazionali: Sting e Patti Smith.