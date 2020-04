La musica di Ghemon è scritta nelle stelle

Scritto nelle stelle unisce le radici hip hop al nuovo sound urban soul. E’ questo il titolo del nuovo album di Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello. Ghemon non si arrende ed è uno dei pochissimi artisti a uscire in questo periodo di pandemia. “La vita non va sempre bene ma riuscire a creare un disco pieno di carica positiva è la maniera per ricavare qualcosa di bello dal negativo - ha detto Ghemon - Quando si fissa un appuntamento con se stessi, si sa che prima o poi bisognerà farci i conti. La vita funziona così e dare un titolo del genere ad un progetto può voler dire che è arrivato uno snodo importante, uno di quelli in cui si prende in mano se stessi, ci si fa i conti e ci si prepara a ripartire. Verso cosa? Saranno le stelle a indicarlo, ma chi scrive in questo disco ha salda in mano la barra del timone”.

Il sesto disco dell’artista campano è stato anticipato dai singoli “Questioni di Principio”, “In un certo qual modo” e “Buona Stella”. Come per i lavori precedenti vede la produzione esecutiva di Tommaso Colliva. E in radio c’è anche un altro brano estratto dal disco, “Champagne” che come dice lo stesso artista “C'è tutta la cazzimma del rap che sostiene la parte ritmica del brano, ma ogni parola è in melodia. Sono proprio i due mondi di Ghemon che si fondono, in modo emblematico”.

Nei giorni scorsi ha preso il via anche l’instore digitale: Ghemon è il primo artista a organizzare degli incontri virtuali per i fan più fedeli. Chi ha preordinato il disco entro il 23 aprile su musicfirst.it ha la possibilità di incontrare Ghemon virtualmente. I fan riceveranno una mail con le istruzioni personalizzate per accedere al proprio turno di instore digitale. “Se le limitazioni ci tengono lontani, il minimo che io possa fare è rispondere in modo creativo”, cosi commenta Ghemon.