La Rai conferma Eleonora Daniele. Dopo il parto ancora Storie Italiane

Nessuna sostituzione. Il nuovo palinsesto Rai, che è in via di definizione in questi giorni, avrebbe già un segno chiaro: la riconferma di Eleonora Daniele e il suo Storie italiane (in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel daytime di Rai1).

Si tratta della prima indiscrezione che trapela in queste ore, quando i dirigenti Rai sono chiamati a fare i conti con l’emergenza Coronavirus anche in tv.

La Daniele diventerà mamma a giugno. Il suo programma terminerà, come da naturale ciclo, a fine maggio. Una fonte segreta ci svela che ci sarà un passaggio di testimone con l’amico Marco Liorni. “Sarà in onda solo per il mese di giugno”, precisa la gola profonda che annuncia l’indiscrezione in queste ore. “Marco e Eleonora sono molto amici, si stimano tanto. Non ci sarà nessuna sostituzione, si tratta di un passaggio di testimone fra amici”. Infatti, dopo il mese di giugno Liorni tornerà al game televisivo ed Eleonora a settembre tornerà al timone del suo gioiellino televisivo, che ha inanellato in questi mesi un successo dietro l’altro superando anche il 20% di share. Prima, però, la Daniele sarà impegnata con poppate, pannolini e ninna nanna: la sua Carlotta nascerà a giugno e c’è tanta emozione in Rai. Questa è la più bella notizia degli ultimi mesi.