Nina Moric choc sulle violenze a Live non è la D'Urso. Così si difende Luigi Favoloso

Adesso Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric, è indagato dalla Procura di Milano dopo le due denunce che l’ex modella ha presentato contro di lui. Lo ha accusato di maltrattamento e stalking, ma Favoloso - ospite ieri al Live non è la d’Urso, si è difeso dicendo di non aver mai sfiorato nemmeno con un dito la Moric. Ci sarebbero, però, vari testimoni che in diverse interviste hanno racconta l’esatto opposto. E queste testimonianze potrebbero essere prese in considerazione dai magistrati, durante la fase delle indagini. Adesso spetterà alla Procura milanese fare chiarezza sui fatti dopo la denuncia di Nina. Che in un’intervista bomba al Live è tornata a chiedere aiuto: “Mi ha chiamato (riferendosi a Favoloso ndr) con una voce spavalda, come se nulla fosse, dopo una denuncia di codice rosso fatta, mi dice di andare a casa sua. Vi rendete conto? Ho subito violenze fisiche e psicologiche da Favoloso. Chiedo che giustizia sia fatta. Queste persone meritano altro”. Testimonianza choc. Favoloso in diretta ha detto:“Penso che fossi indagato già un paio di giorni dopo la denuncia”. Poi ha raccontato di aver denunciato la Moric per diffamazione, ma le ipotesi di reato sono ben differenti l’una dall’altra.

Le indagini della Procura di Milano dovranno stabilire se Favoloso sia colpevole o meno. Intanto, lui ha confermato di essere fidanzato con Elena Morali (ex del comico Scintilla). “Abbiamo trascorso la quarantena insieme”.