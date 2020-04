Fiorello minaccia Jovanotti. Così a Sanremo nasce il trio con Amadeus

Fiorello e Amadeus torneranno sul palco del Festival di Sanremo e cercheranno di bissare il successo della 70esima edizione. Se fino a poche settimane fa, era un’idea, adesso è una certezza. L’annuncio “ufficiale” è arrivato da Rosario Fiorello che dal suo account Instagram ha “minacciato” l’amico Jovanotti (quest’anno si è sfilato all’ultimo momento, nda).

Lo showman si è complimentato con Jovanotti per il viaggio alla Forrest Gump, 4.000 km in bicicletta dagli Appennini alle Ande, in onda su Raiplay a partire dal 24 aprile, e ha scritto: “Prossimo anno lo faremo in due! Da Roma nord a Roma sud! Complimenti a @lorenzojova per questa meravigliosa avventura che ieri sera grazie a @raiplay_official abbiamo vissuto insieme!!”.

Poi due righe molto significative: “E se quest’anno non farai @sanremorai, alla prossima qualcuno ti bucherà le gomme della tua superbici (firmato gli Amarello)” e poi l’hashtag #nonvogliocambiarepianeta. Chi sono gli Amarello? Ovviamente è la crasi di Amadeus e Fiorello. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha risposto con una serie di faccine sorridenti, tanti cuori, qualche bici e qualche cactus. A febbraio 2021 al teatro Ariston il duo di presentatori diventerà un trio.