Aida Nizar e le minacce al fidanzato. A Live non è la D'Urso piange e Simona Izzo: è una farsa

Aida Nizar, ospite di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso”, racconta la sua verità sulla notizia, rimbalzata dalla Spagna, di aver tentato di accoltellare il fidanzato. La spagnola, elegante chignon, corpetto di pizzo nero e giacca bianca, si fa il segno della croce due volte e afferma: “E’ un’altra bufala su Aida! Varvara, sai quanto sono stata presa di mira e quante volte ho subito bullismo. Non bisogna confondere il mio atteggiamento travolgente e solare con quello di una persona aggressiva. Lui è l’amore della mia vita e siamo strafelici. E’ una bufala creata perché non ci sono gossip e non ci sono notizie. L’ha inventata qualcuno che non mi vuole bene. E’ una bugia che mi ha ferito perché riguarda il mio compagno e questo non si fa. Non c’è niente, nada de nada. Noi siamo una coppia che fa onore all’amore”. Poi il principio di lacrime a secco: “Quanto mi vogliono ferire? Quanto mi vogliono ammazzare? Dov’è il limite?! Mi hanno dato della lesbica, della pu**ana, della ladra. Varvara amore, su di me hanno detto tante bugie che hanno lasciato una traccia”. Barbara D’Urso è perplessa: dice di crederle, ma non comprende come sia possibile che la notizia sia completamente inventata e le chiede di far intervenire il compagno. Aida Nizar però si rifiuta: “E’ qui con me, ma a lui non piace questo mondo e non gli piace proprio per queste cose”. Vladimir Luxuria mette l’accento sul fatto che non c’è stata alcuna smentita, nemmeno dalla polizia spagnola, e Costantino della Gherardesca ipotizza che sia un nuovo “Pratiful” (“esiste davvero il fidanzato?”), ma i toni si infiammano quando Simona Izzo, in collegamento da casa, urla che si tratta di una montatura: “E’ una farsa, una farsa. Lei è pronta a tutto pur di andare in televisione. Credo sia diabolica, lei è geniale nelle sue trovate e questo era l’unico modo per essere chiamata in questo momento”. Aida Nizar ricorre al vittimismo e stringe gli occhi in segno di disperazione: “No, non te lo permetto! Come fai a dirmi queste cose proprio te che mi hai detto quanto sono affascinante, quanto sono brava, proprio tu pensi che io possa inventare una cosa del genere per essere davanti alla tv?” e la Izzo secca: “Sì! Sei una meravigliosa attrice, non capisco come mai Almodovar non ti abbia preso per un film”. La Nizar inscena un piantolino, punta la penna, stira la bocca e si dispera incredula: “Incredibile… incredibile… dai Varvara ti prego, Varvara tesoro… Non è una notizia clamorosa, è una notizia vergognosa. La denuncia non esiste, non l’ha fatta nessuno. I miei avvocati hanno denunciato i giornali e chiunque abbia pubblicato la notizia. E Simona, ricordati che il cielo guarda”. Aida scuote la testa sconsolata, amareggiata e si rivolge al fidanzato fuori campo: “No, amore non ti preoccupare, stai tranquillo”. Poi la butta sulla pandemia e Barbara D’Urso la blocca immediatamente, mentre Costantino della Gherardesca ride sotto i baffi. Aida Nizar conclude: “Varvara a me interessa solo l’opinione tua e di Ivan (l’autore della D’Urso, nda): mi credete capace di una cosa del genere?”, “No. Credo sia una fake news” afferma la D’Urso. Poi colpo di teatro finale della logorroica e svalvolata spagnola: “Mi è stato vicino Dudu (Cristiano Malgioglio, nda), lui mi conosce e mi adora. Aida arrabbia le persone che non sono felici, pregare per te, pregare per te Simona che immagini cose simili. Aida sempre sbatte in faccia la verità, per questo Aida non è per tutti. Costantino, davanti a te c’è una donna GHERRERA, una donna combattente”.