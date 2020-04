Antonella Elia è stata la concorrente più controversa del Grande Fratello Vip 4 e di recente Patrick Ray Pugliese ha dichiarato: “La psicologa del GF Vip mi ha detto che ha dei problemi e non sta bene”. Una frase successivamente sparita dall’intervista e per la quale poi lo stesso Patrick ha chiesto scusa sostenendo di essere stato mal interpretato.

Ma Antonella Elia, in una diretta Instagram con Adriana Volpe, ha avuto parole durissime per l’ex coinquilino e ha svelato un retroscena: “Se me lo facevano incontrare erano dolori. Ha legato con me in modo falso. Ha passato il tempo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto. Quando sono uscita dalla casa me lo hanno detto in tanti che si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi vicino. Poi ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della Casa. Ha fatto le scuse perché obbligato, c’è stata una chiamata fatta a lui in cui gli hanno detto di fare le scuse e lo ha fatto. Mi dispiace Adri… hai una visione che non è così. Questa dichiarazione non doveva essere fatta. E’ stato chiamato e gli è stato detto di fare immediatamente una rettifica. È stato obbligato. Non ha fatto le scuse a me, dopo tutte le moine che ha fatto nell’ultima settimana”.

Verso la fine della diretta Instagram, Patrick si è collegato, ma Antonella non ha voluto saperne di seppellire l’ascia di guerra e ha detto: “No, no, non voglio salutarlo”.