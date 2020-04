Arrestata Aida Nizar. Minacce col coltello, l'ex Grande Fratello nei guai

Dopo la denuncia per un bagno notturno in una fontana di Roma per Aida Nizar - ex concorrente del Grande Fratello - arriva una nuova “tegola”. E’ stata arrestata e poi liberata. Lo riferiscono i media spagnoli, che scrivono testualmente: “E’ stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello a casa sua. Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto – si legge – [...] Aida lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose. Quando le autorità si sono recate a casa della Nizar, lei si è rifiutata di aprire la porta per rilasciare dichiarazioni. Al momento non è noto se ci sia una denuncia da parte del suo partner dopo la discussione o se le forze di polizia agiranno d’ufficio dopo il rapporto”, Aida, dal carattere fumantino e provocatrice doc in tv, non commenta l’accaduto. Silenzio assoluto. Per la prima volta decide di non parlare. Strano, ma vero.