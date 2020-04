Yari Carrisi choc: "Deve morire". Il figlio di Al Bano ce l'ha con Barbara d'Urso?

Yari Carrisi choc su Instagram: "La Durso deve morire". Il figlio di Al Bano e Romina Power ha pubblicato tre Instagram Stories dal significato inequivocabile, anche se il destinatario potrebbe non essere Barbara D'Urso poiché il cognome è scritto tutto attaccato e non ha indicato il nome di battesimo.

Questa mattina, il cantautore ha postato la scritta "La Durso deve morire" senza spiegare i motivi che lo hanno portato a uno sfogo così violento e fuori luogo. Poco dopo, Yari Carrisi ha anche pubblicato due commenti in cui qualche follower concordava con il suo pensiero: "Come minimo" e "Hai ragione. ok". Dunque, un forte momento di rabbia che al momento resta senza spiegazione (che non è giustificazione). Come è noto, Barbara D'Urso è molto amica di Loredana Lecciso, spesso ospite nei suoi programmi dove ha presentato i figli, Bido e Jasmine, avuti dal cantautore di Cellino San Marco, mentre i rapporti sono più formali con Romina Power, i figli Yari, Romina jr. e Cristel e lo stesso Al Bano. Ma questo non è un motivo valido a scatenare tanta ira sfociata in un gesto così deprecabile, ammesso e non concesso che si tratti proprio della conduttrice Mediaset.