Antonella Elia, cosa svela a Live: dramma familiare, ecco perché sono così

La finalista del GFVip 4, Antonella Elia, ospite di “Live – Non è la D’Urso”, il talk domenicale di Barbara D’Urso su Canale 5, ha spiegato il dramma privato che l’ha portata ad adottare alcuni comportamenti eccessivi: “La perdita dei genitori mi ha cambiata”.

Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane hanno accettato l’invito di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” per ripercorrere l’avventura al GFVip 4. La finalista del reality show di Canale 5 ha ammesso di aver esagerato in alcune circostanze, così Barbara D’Urso le ha chiesto quando ha messo la corazza e la Elia ha rivelato tutto sul suo terribile passato: “Ho perso la mamma a un anno e mezzo, non ho ricordi di lei. Poi ho perso il papà a 14 anni in un incidente d’auto. Lui e la seconda moglie Paola volevano portarmi a Sanremo e ricordo che io non volli assolutamente andare. Ecco, la seconda volta, ho messo la corazza. A scuola mi vergognavo di non avere la mamma. Ho sempre provato il senso della vergogna di non essere come gli altri. Mi sono sentita sbagliata in un mondo di persone giuste. A dire il vero non sono stati gli altri a ferirmi, era una cosa che pensavo io. Mi vergognavo anche dei nonni che dovevo vedere di nascosto: mio papà litigò anche con loro nonostante io gli fossi affezionatissima. Mi venivano a trovare a scuola senza che lui lo sapesse e io sprofondavo dalla vergogna. Ricordo anche che ridevo pure al funerale di mio padre, in chiesa mi misi in fondo con le mie amiche e ridevo. Sorridevo a chi mi diceva condoglianze. Due giorni dopo il funerale, volli andare a tutti i costi a una festa e Paola, che mi faceva da seconda madre, pensò che fossi senza cuore. E’ stata una difesa”.