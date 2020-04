Enzo Miccio e il retroscena su Pechino Express: da cosa ho capito di aver perso

Enzo Miccio, la rivelazione di “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente”, ha raccontato in diretta Instagram i segreti dell’adventure game di Rai2: “Ho capito dal montaggio che avevamo perso”.

In diretta Instagram con un giornalista del settimanale “Chi”, Enzo Miccio, di professione organizzatore di matrimoni, ma in tv uno dei componenti della coppia più amata dell’ottava edizione di “Pechino Express” i Wedding Planner, insieme a Carolina Giannuzzi, ha rivelato: “Pechino è finito a novembre, ma non ho dovuto mantenere il segreto perché noi non sappiamo chi ha vinto. Giriamo due finali, uno in cui vinciamo e uno in cui perdiamo. Io l’ho appreso all’ultimo minuto, dalla televisione. Non sapevo niente. Ero a casa da solo ed ero disperato”. Tuttavia la sconfitta per mano de “Le Collegiali”, non sembra aver convinto del tutto Enzo Miccio: “A un certo pun

to dal montaggio anch’io ho avuto la sensazione che avevamo perso. Però io so bene quali erano i tempi e so bene cosa è successo… io l’ho fatto… io c’ero… quindi so che nessuno riusciva a capire dove fosse l’ultima meta, ma a un certo punto, dal montaggio televisivo ho capito che forse avevamo perso, l’ho proprio pensato. A quanto pare…. a quanto pare le Collegiali sono arrivate prima di noi. Mi dicono che sono il vincitore morale, ma per me non è così, è un concetto che non fa parte della mia cultura: c’è un solo vincitore e il secondo ha perso. Sono contento del viaggio, abbiamo fatto benissimo, abbiamo vinto tappe, immunità, vantaggi. Perché non ho portato I Gladiatori in finale preferendo le Collegiali? Non me ne pento. Abbiamo fatto un bel gioco leale, non c’era alcun complotto e quando ci siamo trovati al punto in cui dovevamo scegliere una coppia, abbiamo pensato che in ballo c’era la vittoria e abbiamo scelto le ragazze. Anche i Gladiatori ci avrebbero fatto fuori. Alla semifinale vogliono vincere tutti. Io ho dichiarato subito la “guerra”, si tratta di una gara, non voglio far sgambetti, ma amici dopo. Certo che abbiamo vinto di tutto e arriviamo tardi proprio all’ultimo appuntamento? Non ho mai saputo di quanto, non ho appurato i tempi, ma in pratica abbiamo perso nel tratto dal bar al traguardo”.

E confessa un segreto: “Il passaggio va chiesto per tre persone, mentre nelle case dorme solo la coppia, i cameraman vanno via solo quando spegniamo la luce, non ci mollano finché non andiamo a dormire e ci vengono a svegliare all’alba”. Sui compagni d’avventura, Miccio ha le idee chiare: “La mia concorrente preferita è Vera Gemma, una donna straordinaria. Ema Kovac ha un corpo meraviglioso, un sedere magnifico ed è scoppiato l’amore con Gennaro Lillio. Soleil Sorge non è cattiva, è una tigre, è determinata, è combattiva e voleva andare avanti. Sono andato a Pechino per il brivido di indossare tute e magliette, era il dress code! Abbiamo preso vento, pioggia, freddo, specie a Seoul che è una città occidentalizzata, ma super moderna. Gli abitanti sono veramente molto disponibili, ma il cibo con il peperoncino è immangiabile. Cosa mi porterò nel cuore? Mi ha emozionato tutto il viaggio, non lo dimenticherò mai”.