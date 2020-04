Primo Maggio, il coronavirus non ferma il Concertone. Trasloca tutto in tv

Primo Maggio ai tempi del coronavirus. Il Concertone dei sindacati si sposta da piazza San Giovanni alla televisione. In tempi di lockdown, l'appuntamento musicale nel giorno della festa del lavoro sarà stravolto. Niente più mega assembramento in piazza ma singole esibizioni live senza pubblico in onda su RaiTre a partire dalla prima serata di venerdì 1° maggio.

Come spiega il direttore artistico Massimo Bonelli, nell’era del coronavirus sarà la prima volta che i musicisti suoneranno fuori dalle loro case. Le esibizioni saranno ospitate in un’apposita location allestita all’Auditorium Parco della Musica di Roma e chiamata Auditorium Stage Primo Maggio. Altre location sparse per la penisola saranno proposte direttamente dagli artisti. Il programma verrà diffuso dagli studi Rai di via Teulada a Roma ma ci chiediamo: senza pubblico che musica sarà?