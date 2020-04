Il GfVip non finisce mai. Antonella Elia fa le pulci a tutti: chi odio di più...

Antonella Elia in una diretta Instagram con un giornalista del settimanale “Chi”, non ha risparmiato critiche ai compagni d’avventura del GFVip: “Andrea Denver è un puro, Paolo Ciavarro non si espone mai. Licia Nunez è la più falsa. Non dovevo perdonare Patrick Ray Pugliese, mi ha teso una trappola. Zequila ha avuto un tracollo emotivo, si è creato una realtà tutta sua. Avrei staccato tutte le extension a Valeria Marini”. E domenica, l’ex soubrette sarà ospite di “Live – Non è la D’Urso”.

Antonella Elia, in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane, ha rilasciato un’intervista in diretta Instagram alla rivista “Chi” sull’avventura al GFVip: “Andrea Denver è un puro. Cosa voleva da Adriana? Niente, forse si è invaghito di una donna più grande di lui, ma in maniera pura. Lui è un controllato, ma si è dato tanto: hai visto quanto piangeva? Il pianto è un’espressione esplosiva. Piangeva come un vitellino. Quando Clizia lo ha offeso ha dimostrato un self-control micidiale. Paolo Ciavarro è un campione di quello che non si espone e fa grandi sguardi romantici. Non ha mai fatto niente, ha fatto tappezzeria. Con Adriana abbiamo avuto delle discussioni perché si attaccava ai miei amici e io invece penso sempre che un amico deve preferire me, ma è un’amica che vedrò anche fuori. Pure Aristide è una brava persona, spero che sia nata una bella amicizia. E Paola è adorabile”.

La Elia non risparmia critiche agli coinquilini del Grande Fratello Vip 4: “Licia è la più falsa, ha usato tattiche, ha immaginato di usare argomentazioni, di avvicinarsi alle persone al momento opportuno, ha fatto la piccola stratega, ha programmato tutto. Antonio Zequila? Mi dispiace che si sia trasformato in un’altra persona, c’è stato un corto circuito, non ha più visto la realtà, ma se n’è immaginata una tutta sua. Ha avuto un tracollo emotivo e non ha capito più nulla. Si è sentito aggredito, anche da me che ero sua amica. E’ cambiato con l’ingresso di Valeria Marini e quando è uscita, gli ho detto che le cose erano cambiate. Poi ha fatto delle cose che mi hanno mandato in bestia, mi hanno fatto incavolare di brutto, ad esempio quando faceva gli appelli per cacciarmi, volevo dargli una testata, ma non potevo. Ho sviluppato un odio profondo”.

L’ex gieffina ammette di aver esagerato: “Non mi sono trattenuta, ma potevo essere molto peggio. Ci sono delle persone a cui non posso pensare perché altrimenti mi si rivoltano le budella. Fernana Lessa e Licia Nunez non le voglio vedere mai più, al massimo un saluto. Mi sono vergognata di aver litigato per un pacco di biscotti, quello è stato il punto più basso”.

La finalista del reality show di Canale 5 ne ha anche per Valeria Marini: “Se fosse dipeso da me le avrei stappato tutte le extension dopo due ore che era in casa e l’avrei lasciato con i suoi 4 capelli, perché ne ha 4! Ero io che subivo, trovava da ridire su tutto. Sbrocca e non riesce a tornare indietro. Ho goduto quando una ragaza fuori dalla Casa ha gridato ‘Antonella siamo tutti con te’. Lei ha iniziato a urlare, ha sbroccato completamente”. L’ex spalla di Mike Bongiorno e Vianello ha rivelato quale è stato l’errore principale: “Non avrei dovuto perdonare Patrick, questa è stata la più grande trappola. Penso che abbia fatto un gioco fin dal primo momento in cui è entrato in Casa. Poi mi ha spinto, forse involontariamente, mi ha dato la spallata (le immagini hanno dimostrato che non c’è stata alcuna spinta, nda) e invece di chiedermi scusa, ha iniziato a urlare. Me l’ha spiegato Denver che pensava che avessi fatto una messinscena per farlo uscire dalla casa, Patrick pensa sempre e solo al gioco. Io l’ho perdonato, ma ha detto e fatto cose molto gravi. Ho creduto alle sue scuse, ma è stato un errore”.

Antonella Elia si leva altri sassolini dalla scarpa quando parla di Enrica Bonaccorti, Antonella Mosetti e Francesca Barra molto critiche nei suoi confronti: “Pietro mi ha raccontato tutto. Non è vero che la Bonaccorti è stata materna con me quando lavoravamo insieme. Zero materna. Era molto più amica con Yvonne Sciò che con me. Le davo fastidio, faceva delle strane battute, a volte avevo l’impressione che pensasse che le rubassi la scena, che volessi defraudarla di qualcosa. Dirmi che sono inaffidabile è stato brutto. Antonella Mosetti? E chi è?! Io non so manco chi sia, non ho proprio idea. La Barra? Eh, pure lei è stata una simpaticona con me. Cavolo, che simpatica! Non credo che diventeremo amiche dopo quello che ha detto su di me. Ha esagerato, è andata oltre la barra... probabilmente non la incontrerò di nuovo".