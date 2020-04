Salvo Veneziano, l’ex pizzaiolo del primo Grande Fratello, è stato espulso nella prima settimana del GFVip4 per aver usato un linguaggio violento e volgare verso la concorrente Elisa De Panicis. Dopo averla conosciuta nella casa di Cinecittà, disse a Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini: “È da maciullare, due schiaffi e spezzarle la colonna vertebrale, roba da lasciare solo la pelle sul letto”.

Il web si indignò e Alfonso Signorini, insieme alla produzione del reality show, decise di squalificarlo. Salvo Veneziano si scusò a “Live – Non è la d’Urso”, ma non ha mai fatto mistero di ritenere l’espulsione completamente ingiusta. Più volte sul suo profilo Instagram ha lanciato frecciatine agli autori del GF e al sistema televisivo oltre che alla stessa Elisa De Panicis.

Il gieffino ha sempre sottolineato che quei commenti rivoltanti erano consequenziali all’abbigliamento provocante (nella casa aveva una maglia trasparente senza reggiseno e la ragazza imbarazzata dagli sguardi di Salvo si andò a cambiare, nda) e all’abitudine della De Panicis di posare spesso seminuda.

A una settimana dalla fine del GFVip, Veneziano è tornato ad attaccare l’infuencer ripostando un video in cui appare coperta solo dalla schiuma della vasca da bagno: “Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa.... Diciamo artistico???? Ok artistico... Io sono stato eliminato naturalmente del GF vip solo esclusivamente per colpa mia ,perché pensavo di far ridere con quello che sapete già , è inutile ripeterlo mille volte .... Poi mi ritrovo a chiedere scusa alla signorina e mi viene a fare la morale pubblicamente, sia dentro la casa che a live non è la D'Urso, Del suo povero padre di 70anni e addirittura dei suoi nipoti che potevano rimanente sconvolti delle mie parole ... Ok va bene. .. ma la mia domanda è..!? ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti che dentro la casa del grande fratello vip eri con il seno di fuori in prima serata ???? Ma la mia ca**o di domanda il pudore non esiste più ???.... PS naturalmente tutto ciò non giustifica le mie parole .... Tutto il resto è IPERBOLE ... SONO STATO MASSACRATO PUBBLICAMENTE COME SE FOSSI IL MOSTRO DI FIRENZE E LA COSA NON MI VA GIÙ..SONO STATI TUTTI TUTELATI TRANNE IO ... FORTUNATAMENTE HO UNA FAMIGLIA STUPENDA E UN AVVOCATO CON LE PA**LE…”.