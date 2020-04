Adriana Volpe in diretta Instagram con Patrick Ray Pugliese ricorda l’avventura al Grande Fratello Vip4 e svela un aneddoto: “Ho provato a scappare due volte prima di entrare nella casa di Cinecittà”. La conduttrice e il patron di un importante team ciclistico sono diventati molto amici durante il reality show di Canale 5 e oggi su Instagram si sono abbracciati virtualmente davanti a oltre 3.500 follower.

Per approfondire leggi anche:

Adriana Volpe, per la quale non ci sarà la conduzione di “Mattino Cinque” weekend, ha deliziato i fan: “Patrick, diciamo perché dormivi vestito? I motivi erano due: il primo è che nell’oblò c’erano 2/4 gradi. Eri ibernato e in quel modo avevi meno freddo. E il secondo motivo è che eri sempre pronto a reagire a eventuali scherzi”. Patrick ha aggiunto un altro particolare: “Nella stanzetta bianca ci sono finito perché Adriana voleva far rimorchiare Sara e Denver, non c’è riuscita perché lui è molto serio e ha finito col dormire con Sossio. Ma Fabio Testi prese la palla al balzo e disse “allora Patrick va nell’oblò, fuori dai co**ioni”.

Poi Adriana ha rivelato: “Non pensavo di avere il coraggio di entrare, fino all’ultimo ho pensato di scappare. Due giorni prima del reality, ci chiudono in una stanza d’albergo senza televisione e cellulare e allora io cominciai a pensare, fuori dalla camera c’erano due bodyguard per impedirmi di lasciare l’albergo. Dalla finestra non potevo perché ero al quarto piano. Poi ho avuto un altro attimo di esitazione in macchina. Prima di fare il mio ingresso, trovai la scusa di andare a fare pipì e pensai ‘questo è il momento giusto per andare via. Ora o mai più’. Invece decisi di fare il grande passo e quando entrai in casa, provai uno stupore adolescenziale. Fu allora che decisi di mettermi in gioco”.

Nel corso della diretta, Patrick ha mostrato la sua preziosa collezione di ceramiche, un pezzo di Confessionale come souvenir e ha ricordato ad Adriana Volpe il valore simbolico della maglietta della sorella: “Noi due ci siamo scelti fin dal primo minuto. Mi ricordo che quando salivamo dal tugurio, ci venivi incontro. E non ti ho ancora ringraziato per avermi restituito la maglietta. Ricordi? Mia sorella mi aveva regalato quella maglietta con su scritto in inglese ‘andrà tutto bene’. Una coincidenza incredibile. Poi te la prestai nel tuo momento tragico e te hai avuto cura di lasciarmela piegata quando sei dovuta uscire” e Adriana Volpe: “Sì mi è servita tantissimo, ma sapevo che era di tua sorella e ho avuto cura di lasciartela sul letto. Sai da dove sono uscita quel giorno? Da una porta nascosta in Confessionale”.