Andrea Denver, uno dei finalisti del GFVip4, ha risposto ad alcune domande dei follower sul suo profilo Instagram (@andreadenver3), svelando particolari inediti della sua vita privata e sul Grande Fratello: “Che choc l'uscita dalla Casa. Non sapevo di essere così amato. Patrick è uno dei miei concorrenti preferiti”.

Andrea Denver, il modello veronese del Grande Fratello Vip, ha conquistato il pubblico e come Paola Di Benedetto ha dimostrato di non essere solo un bel viso e addominali scolpiti. Da quanto è uscito dalla casa di Cinecittà si racconta su Instagram e oggi ha risposto ad alcune domande dei follower: “Il GFVip è stato un viaggio nelle emozioni bellissimo e ho cercato di viverlo giorno dopo giorno e di godermi ogni momento senza aspettative. Sono stato felice di essere arrivato fino in fondo. L’uscita è stata scioccante, speriamo di vedere presto la fine e la luce in fondo a questo tunnel. Assolutamente non avevo capito di essere così amato. In casa non avevo la percezione e voi fan siete stati la vittoria più bella. I miei gieffini preferiti? Naturalmente il piccolo P (Patrick Ray Pugliese, nda) e in passato Mauro Marin. Appena uscito dal GF ho trascorso le cinque ore di viaggio da Roma a Verona chiamando i miei genitori e la mia fidanzata Anna che spero di riabbracciare presto”.

Denver spiega anche come è diventato uno dei modelli più ricercati a livello internazionale: “Sono sempre andato in America quando ero piccolo. Dopo la laurea, ero andato negli Stati Uniti per imparare l’inglese, sono stato fermato in spiaggia da un agente di Guillermina, mi hanno portato in agenzia e lì ho firmato. Ho preso un visto lavorativo e mi sono trasferito sei anni fa. Poi ho partecipato a un video di Taylor Swift ed è stato un onore conoscerla. Quel giorno è stato divertentissimo”.

Andrea Denver, che si è dichiarato tifoso dell’Inter, è un gran viaggiatore: “Il mio sogno è vedere il Giappone e andare a Kyoto. Succederà, per ora vivo la vita momento per momento, aspetto e sono fiducioso che le cose accadano. La più bella degli Stati Uniti? Los Angeles, ma New York è più pratica. Per svagarsi Las Vegas, per divertirsi Miami e poi sono legatissimo a Washington perché è una città che offre tanta storia americana ed è a misura d’uomo quindi mi ricorda le città europee”. L’idea è tornare a vivere a New York, ma il suo cuore batte per l’Italia: “Non mi dispiacerebbe tornare e avere una famiglia qui, magari potrei dividermi tra America e Italia già da adesso”.