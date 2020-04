Trionfo per Pechino Express. Ma la vittoria delle collegiali spacca il web

Chiusura trionfale per l'ottava stagione di “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente” su Rai2. Per la prima volta, una platea di 3.045.000 telespettatori pari all’11,5% di share ha seguito la finale del game show condotto magistralmente da Costantino della Gherardesca e vinto da “Le Collegiali” Jennifer Poni e Nicole Rossi. E partecipazione straordinaria del v-blogger Marco Seoul Mafia per l’edizione più vista della storia di “Pechino Express”. E’ stato il terzo programma più visto della serata dopo la replica del concerto de “Il Volo” su Rai1 (oltre 4.000.000 di telespettatori) e del film “Animali fantastici e dove trovarli” su Canale 5 (3.530.000).

Il successo delle giovanissime Jennifer e Nicole però ha spaccato i social che avevano in Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, i “Wedding Planner”, i loro prediletti. L’organizzatore di matrimoni e la sua spalla sono a tutti gli effetti i vincitori morali dell’ottava edizione di “Pechino Express” per l’impegno, la grinta, la tenacia con cui sono arrivati a Seoul senza mai perdere un colpo per 7.000 km e per il camp regalato a piene mani. Come ha subito twittato Costantino della Gherardesca: “Congratulazioni Collegiali. Voi avete conquistato il traguardo finale, Enzo Miccio ha conquistato il mio cuore”.

In effetti sembrava una vittoria annunciata, quella dei “Wedding”, ma al fotofinish l'hanno spuntata le più giovani che non meritano le critiche e i sospetti dei social (sarebbe tutto montato e deciso a tavolino come sostiene anche l’ex concorrente Naike Rivelli). A loro difesa sono intervenuti Max Giusti (indimenticabile la sua partecipazione insieme a Marco Mazzocchi de “I Gladiatori”) che su Twitter si è complimentato con le “Collegiali” e ha ricordato: “E’ solo un programma televisivo” e Gennaro Lillio (in coppia con l’altra rivelazione Vera Gemma per “I Sopravvissuti”) che ha sottolineato: “Bravo Max lo ribadisco anch’io. Fuori dal programma siamo tutti esseri umani, abbiamo legato e fatto un viaggio straordinario”. Sempre su Twitter, Enzo Miccio ha commentato la clamorosa sconfitta: “Non abbiamo nulla da rimproverarci. Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Grazie PECHINO EXPRESS mi avete restituito un Enzo nuovo”. Il primo posto di Jennifer e Nicole conferma due cose: Rai2 ha trovato un linguaggio televisivo in grado di parlare ai giovani (leggi “Il Collegio” e “Stasera tutto è possibile”) e il trend televisivo di questo 2020 è girl power. A fine dicembre Sofia Tornambene ha vinto “X Factor”, Gaia Gozzi si è aggiudicata “Amici19” dopo sei anni di dominio maschile, Paola Di Benedetto ha conquistato il GFVip4 sbaragliando 4 finalisti maschi e ora il successo di Jennifer e Nicole, alle quali Costantino ha augurato "di riprendere gli studi e non fatevi venire la strana idea di lavorare nello #showbusiness".