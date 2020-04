Pechino Express, Costantino della Gherardesca svela il retroscena sui vincitori

Costantino della Gherardesca, il conduttore dell’ottava stagione di “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente” (la più vista della storia dell’adventure game) su Rai2, ha fatto una breve diretta su Instagram raccontando alcuni retroscena sul programma: “Solo stasera le Collegiali hanno scoperto di aver vinto il programma”.

Per approfondire leggi anche: Trionfo per Pechino Express

Questa stagione di “Pechino Express” ha entusiasmato il pubblico: cast eccellente, viaggio indimenticabile (7.000 km tra Thailandia, Cina e Corea del Sud), regia neorealistica, montaggio accurato e certosino e conduzione per sottrazione, ma graffiante. Oltre tre milioni di telespettatori: un trionfo per Costantino della Gherardesca che voci di corridoio davano per defenestrato a favore di Simona Ventura. “E’ stata una chiusura epocale. Ho ricevuto un botto di messaggi anche sul mio account Instagram. Vi ringrazio di cuore. Pechino Express è un programma del pubblico, abbiamo proposto una nuova edizione perché le ricerche di mercato ci dicevano che c’era richiesta e abbiamo avuto ragione. Tutti i viaggiatori sono stati straordinari, alcuni buoni, altri cattivi. Uno specchio della realtà. E’ stato un cast eterogeneo e sono contento dei risultati. Enzo Miccio è stato eccezionale, pazzeschissimo. Vi anticipo che farò delle dirette con gli italiani in Corea perché trovo che sia molto interessante conoscere altre società, come la Corea, più moderne della nostra. Parleremo con Alberto Mondi e Cristina Confalonieri che avete già conosciuto e che sono famosissimi in Asia. Pensate che tutte le ragazzine si fermavano a fare il selfie con Alberto quando giravamo. Ci sarà anche Marco Seoul Mafia e l'esperto di Kpop”. E poi due retroscena: “Mi dispiace che quest’anno per via dell’attuale situazione sanitaria causa Coronavirus non abbiamo fatto il raduno dei concorrenti post finale. Mi dispiace che i viaggiatori non abbiano avuto modo di stare insieme anche se io in genere sto in un angolo e me ne vado presto. Altra cosa: i finalisti hanno scoperto solo stasera di aver vinto. Mandate dei messaggini in direct su Instagram a Enzo Miccio e ditegli che io vi ho detto di farlo così gli dichiarate il vostro amore e sa che lo sto pensando perché potrebbe essere che in questo momento stia rosicando… (il tono era ironico, nda). Tutti i concorrenti sono stati fortissimi. W Pechino Express”. Dalle parole di Costantino della Gherardesca sembrerebbe che siano state registrate entrambe le reazioni: l’esultanza e lo scoramento per ogni coppia. Al termine della puntata, infatti, il conduttore ha detto: “Wedding, Collegiali, suonate il grande tamburo, se le percussioniste vi risponderanno significa che avrete vinto”. Dopo un attimo di silenzio, si sono visti i festeggiamenti de “Le Collegiali” con proclamazione, rotolamento per terra e abbraccio a Costantino e la delusione dei “Wedding Planner”. Dunque, un finale “recitato”. La coppia vincitrice si è aggiudicata un premio in denaro da devolvere all'ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione.