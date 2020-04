Pechino Express, vincono le collegiali Jennifer Poni e Nicole Rossi. Secondi i favoriti wedding planner

“Le Collegiali”, Jennifer Poni e Nicole Rossi, contro ogni pronostico, hanno vinto “Pechino Express - Le stagioni dell’Oriente”. Sconfitti al fotofinish “I Wedding Planner” Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi. Terze le “Top” Ema Kovac e Dayane Mello.

L’ottava edizione di “Pechino Express” ha ritrovato lo smalto e l’entusiasmo delle prime avventure oltre a un di nuovo pungente Costantino della Gherardesca. Si è snodata per 7.000 km tra la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud regalando la finale più al femminile di sempre (cinque donne nelle ultime tre coppie in gara) e ha tagliato il traguardo a Seoul. Nell’inverno coreano, “descritto” da Costantino della Gherardesca su Twitter così: “Non potete capire quanto ho patito il freddo durante la finale di #pechinoexpress”, le Collegiali, Jennifer Poni e Nicole Rossi, le Top Dayane Mello e Ema Kovac e i fortissimi Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi (sono arrivati sempre primi o secondi), si sono sfidati in prove di cibo, d’abilità e di danza con una strepitosa coreografia sul K-Pop (“pazzesca” come direbbe Enzo). Ma ad entrare di diritto nella storia dell’adventure game è stata la tappa alla casa museo a forma di water di Sim Jae-Duck, soprannominato Mr.Toilet per l’impegno sull’estrema pulizia e ordine dei bagni pubblici che in Sud Corea sono una vera e propria istituzione.

Alla tappa intermedia, le Top si sono classificate terze dando il via libera a “Le Collegiali” e i “Wedding Planner” (i preferiti del web). Dayane è scoppiata a piangere per l’eliminazione, ma Ema ha trovato le parole giuste per consolarla: “Sono orgogliosissima di noi. A tutte le ragazze dico di non farsi fermare dagli stereotipi, non accontentatevi e buttatevi, noi donne siamo più forti di come sembra”.

Il lungo viaggio è terminato al Parco Olimpico di Seoul 1988, simbolo della rinascita della Corea del Sud: “Wedding Planner” e “Collegiali” hanno percorso l’ultimo tappeto rosso dove Costantino della Gherardesca ha proclamato a sorpresa le giovani Jennifer e Nicole prime. Delusione per Enzo e Carolina, eletti vincitori morali dai social. Miccio ha accettato la sconfitta con grande eleganza: “La chiamerò la non vittoria. Penserò a tutto quello che ho guadagnato: un viaggio, l’incontro con altre persone e la sicurezza di tornare a casa con occhi nuovi. Sono certo che per me qualcosa è cambiato”.