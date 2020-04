Repliche in tv, perché Montalbano mette Celentano ko

Quella tra Montalbano e Celentano è una sfida unica. Due colossi, due titani. Che a colpi di share, rispettivamente su Rai1 e Canale5, si affrontano. Entrambi in replica. Vince il commissario Montalbano, perde Celentano. Palla al centro.

La fiction di Rai1 si conferma leader assoluto della prima serata e porta lo share al 21.8% con 6.118.000 spettatori. Non va bene per Canale 5, Rock Economy – Adriano Celentano Live raccoglie davanti al video 2.223.000 spettatori con l’8.5% di share. Quello di Celentano è uno spettacolo show musicale tra i più belli di sempre, datato 2012, trasmesso in onda anche in occasione degli 80 anni del “Molleggiato”. Che fa quasi testa a testa con Report su Rai3: il programma d’inchiesta arriva all’8.6% di share. Buono anche il risultato di Quarta Repubblica di Nicola Porro, su Rete4, con il 7% di share.