Adriana Volpe mette a tacere il gossip. La conduttrice e vincitrice morale del GFVip4, in una diretta Instagram con Giulia Salemi ha spento le illazioni su una crisi matrimoniale con il marito Roberto Parli che tuttavia non compare mai nei suoi video e su un’immaginifica storia d’amore con il modello Andrea Denver (28 anni lui, 47 lei).

Adriana Volpe ha detto: “In Trentino si dice se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto. Se, se, se… Se io avessi avuto 25 anni in meno, sono una babbiona rispetto a lui, ma come non conta l’età?! Però ho apprezzato tantissimo che un ragazzo così giovane, perbene e garbato mi abbia detto sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e se avessi avuto 25 anni in meno, io avrei fatto follie per te. Questo mi ha reso la donna più felice del mondo”.

La Salemi ha sottolineato che Andrea ha dimostrato un grande trasporto: “Baciava il tuo calendario”. “È stato dolcissimo, si è conquistato un posticino in tutti i nostri cuori. Lui è entrato in punta di piedi in casa, mentre altri hanno cercato di conquistare spazio e attenzione in maniera prepotente. Era sempre un passo indietro, è garbato, di grande spessore e cultura”.