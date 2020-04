Evento straordinario su Rai1: Papa Francesco telefona in diretta a Lorena Bianchetti, conduttrice dell’approfondimento “A Sua Immagine”. La conduttrice, meravigliata ed emozionata, ha chiesto a Bergoglio quali sentimenti stia provando in questo momento storico segnato così profondamente e duramente dalla pandemia e il Pontefice ha risposto: “In questo momento penso al Signore crocifisso e le tante storie degli uomini crocifissi da questa pandemia. Penso ai medici, agli infermieri, ai sacerdoti e alle suore, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amore. Resistenti come Maria sotto le croci, loro e le loro comunità negli ospedali, curando gli ammalati. Oggi ci sono crocifissi che muoiono per amore. Penso a questo. Sono vicino al popolo di Dio e alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo ma con uno sguardo verso la speranza”.

Questa sera, Papa Francesco presiederà la Via Crucis: “La Pasqua esiste nella resurrezione e nella pace. È il compromesso dell'amore. Questo ci conforta e ci dà forza”. Lorena Bianchetti si è fatta portavoce dell’affetto dei fedeli e il Papa ha ringraziato: “Anche io vorrei dire che vi voglio bene. A tutti. Grazie e che il Signore vi benedica”. Poco più di tre anni fa, a dicembre 2016, Bergoglio telefonò in diretta a Francesca Fialdini e Franco Di Mare per complimentarsi e celebrare il 30esimo anniversario di Uno Mattina.