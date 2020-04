Paola Di Benedetto ha vinto l'edizione 2020 del Grande Fratello Vip: è il successo di una giovane donna che ha saputo sfatare i luoghi comuni. Secondo classificato Paolo Ciavarro e terzo Sossio Aruta. Solo medaglia di legno per Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vigilia, cuore e anima di questo GF. L’ex Madre Natura devolve l’intero montepremi al Dipartimento della Protezione Civile per acquistare gli strumenti necessari a combattere il Coronavirus. Quest’edizione è entrata nella storia per l’impatto distonico che il Coronavirus ha avuto sul programma.

GFVip: il traguardo

Il viaggio termina dopo 3 mesi esatti. Senza pubblico e senza ingresso in studio ma con l’inedita e straniante trovata dei fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori, si è conclusa un’edizione unica e irripetibile oltre che la più cattiva delle quattro versioni vip con 4 ritirati e 2 squalificati. Molti dei concorrenti eliminati (senza i pesi massimi Valeria Marini e Barbara Alberti e con Fernanda Lessa che alza gli occhi al cielo per la retorica galoppante) sono collegati in web chat, mentre Alfonso Signorini introduce l’ultima diretta: “Cuore, coraggio e controllo delle proprie emozioni basteranno per aggiudicarsi la vittoria del GFVip4? Vipponi, siete gli unici in Italia che potete abbracciarvi e baciarvi, fatelo perché una volta usciti non potrete. Portatevi a casa il ricordo di questo calore”. A seguire il conduttore ha il mestolino per la clip di Roma deserta, avvolta da un silenzio assordante, simbolo di un’Italia straordinariamente bella. Immancabile la bandiera italiana. Così come il commento a sproposito di Pupo: “Auguro a Jacopo il giovane musicista del filmato di scrivere C’era una volta il Coronavirus”.

Il dente avvelenato

Antonio Zequila e Licia Nunez respirano vetriolo e sputano veleno. L’attore, in studio a Roma, ha attaccato come un ariete da sfondamento: “Sono contento che abbiano mantenuto il mio fantasma nella casa. Mi ha detto che sono cafone, ma è il bue che dà del cornuto all’asino perché Sossio che si vanta di essere il vero sportivo è stato squalificato per 8 mesi dal calcio professionistico ed è passato ai dilettanti. E gli auguro di vincere così dà gli alimenti alla moglie”. Sossio è colpito a freddo: “Doveva documentarsi meglio er mutanda. Sta rosicando! Ho attraversato un periodo buio, ma quando li ho guadagnati ho pagato tutti gli arretrati, mia moglie non avanza niente e se dichiara il contrario ce la vediamo appena esco”. Zequila è costretto a rettificare: “Era il 2017”. Paola e Patrick gli urlano “vergogna”. Anche Licia Nunez schiuma recriminazione: “A quale mondo ti riferivi quando dicevi che ero protetta? A quello dei gay, delle lesbiche, dei bisex? Quello a cui appartiene anche Alfonso Signorini? Mangiamo lo stesso cibo e respiriamo la stessa aria”. Sossio è sconcertato, mentre Signorini bacchetta la Nunez: “Io non faccio mistero di appartenere al mondo gay e se Sossio mi avesse detto quello che ha detto a te, io sarei stato orgoglioso e non ne avrei fatto un dramma”. Eh, ma Licia è drama queen. Paola la liquida come ridicola e scontata, più severo Patrick: “Uno che parla così dopo una settimana di realtà significa che non ha capito un ca**o”, mentre Sossio sottolinea di essere stato squalificato in base a un’accusa infondata (aver picchiato un arbitro, nda). Ma Zequila, non pago della figura degna del poliziotto Javert de “I Miserabili” di Victor Hugo, si arrampica sugli specchi: ha dato del “ciccione, maiale, lardoso” a Patrick perché lui gli avevo chiesto di spronarlo a dimagrire. Una bugia che nemmeno Pinocchio. E Pupo lo attacca: “Patrick ciccione, io nano… e Signorini?”.

GFVip: Patrick e Antonella gli ultimi finalisti

Signorini chiude il televoto e decreta Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese finalisti. L’eliminato è Andrea Denver sbattuto fuori senza sorprese e senza riconoscergli la giusta importanza. Bistrattato. Si consola con l’abbraccio a Patrick.

GFVip: il tradimento di Antonella Elia

La prima sfida per accedere alla finalissima è una roulette russa: il concorrente che pesca il blocchetto con il fondo bianco va al televoto flash. Antonella, vestita peggio di Teresanna al suo matrimonio, fa la finta tonta e porta in nomination Sossio Aruta. Uno sgambetto furbissimo al “grande amico”, ultimo arrivato e appena messo in cattiva luce da Zequila (e questa sarà l’arma vincente del cavaliere del Trono Over di UominieDonne). Pupo, da ex giocatore d’azzardo, coglie subito l’abile mossa strategica.

Wanda in pigiama in prima serata: è lei la star del GFVip

Wanda Nara, sparita in concomitanza del blocco per arginare il Coronavirus, si è palesata in finale come non si era mai vista. Niente trucco, parrucco, gioielli, strass, paillettes e stivaloni ascellari da 9.000 euro. Wanda Nara si è presentata via chat in diretta su Canale 5 acqua e sapone e praticamente in pigiama (maglietta dei Rolling Stones). Quasi si sentiva l’odore di cipolla e pannolini. Meravigliosa. Pupo la punge: “Ma è vero che non sei venuta qui perché Mauro non ti ha mandato?” e Uanda conferma: “Abbiamo preferito così perché con noi ci sono suo padre e mia madre”. Alfonso Signorini vuole vedere Mauro Icardi e lei: “A patto che non fai domande di calcio”. Detto, fatto: dieci, venti secondi del bel Maurito e si conclude così l’avventura di Wanda al GFVip. Promossa: ci meritiamo un Wanda opinionista bis.

La zampata del Re Leone

Antonella Elia e Sossio Aruta ricevono delle sorprese. Per l’ex soubrette c’è il miele che il fidanzato vuole usare per i loro incontri hot (roba da brividi e orticaria). “Hai la faccia da bandito, non so se mi faccio cospargere di miele, però me lo porto” dice con voce bambinesca Antonella a Pietro che, al di là del vetro, ammicca voglioso come Rocco Siffredi nella pubblicità della patatine. Per Sossio Aruta, c’è una lettera affettuosa dei figli, l’ex calciatore si rigioca la carta del vittimismo tra lacrime e sacrifici e replica a Zequila: “Quella persona si deve vergognare, non è un genitore, non si mette in cattiva luce un padre che si è sacrificato per dare tutto ai figli”. Signorini lo rimprovera: “Non dire che non è padre, te lo dico da chi non ha figli, ma li vorrebbe…”. Il pesantissimo Zequila puntualizza: “Non ho figli, ma da 10 anni mi occupo dei miei genitori, sono loro i miei figli, sono il padre di Carmela e Giovanni”. Alla fine la “pugnalata” di Bruto Antonella a Cesare Sossio va a vuoto: il Re Leone è il terzo finalista ufficiale, fuori la Elia (46%). Pietrificato Zequila.

I Volver del GFVip

Non c’è alcuna storia d’amore tra Andrea Denver e Adriana Volpe, ma il modello ha un debole evidente per la conduttrice. Andrea giunge in uno studio vuoto, Signorini commette un errore: “Sei uscito con il 24%, è basso”, ma Pupo: “Eh no, erano in tre… teoricamente ognuno poteva avere il 33%”. In collegamento c’è Adriana Volpe e gli occhi del modello si fanno languidi, brillanti, morbidi: “E’ bellissima. Me la sto mangiando”. Spoetizzante Signorini: “Hai gli occhi della triglia da mercato del pesce fresco… Con chi faresti la quarantena tra Adriana e Sara?” e Denver rifila l’ennesimo palo alla Soldati: “Con Adriana, sarebbe lo strappo alla regola”. Il direttore di “Chi” è talmente eccitato che gli si rompe il bracciale tibetano e in diretta si mette carponi a raccogliere le perline. Erano meglio le infradito di Ilary Blasi.

I giri della “morte” al GFvip: fuori Aristide Malnati

Nella seconda roulette russa, Paolo Ciavarro pesca il bollino bianco e trascina al televoto flash “Chi vuoi salvare?” Aristide Malnati e di conseguenza il terzo duello rusticano è tra Patrick e Paola. Seguono sorprese caramellose per Paolo, prima il padre Massimo, poi la fatina milf Clizia Incorvaia, e per Aristide Malnati che saluta in video la mamma e le amiche. Le ultime carezze del GFVip per Paola sono due clip, una del fratello e una del fidanzato Federico, e per Patrick un filmato del figlioletto Leone che ha imparato a leggere e andare in bici e un videomessaggio di papà Osvaldo. La cosa bella dello storico gieffino? L’autocontrollo, l’esternazione pacata degli affetti e l’assenza di indulgenza al sentimentalismo da reality-soap. Il pubblico decreta: fuori Aristide (34%) e fuori davvero a sorpresa Patrick. Zequila si squalifica da solo con un applauso di goduria.

GFVip: excusatio non petita, accusatio manifesta

La vaporosa e rissosa Antonella Elia piomba nello studio romano dove ci sono Denver, Licia e Zequila. In pratica nella fossa dei leoni. La gieffina: “Cosa dico a Licia? Mi fa pena, poverina non è esistita nella casa del Grande Fratello. Si è pettinata i capelli e si è guardata i punti neri” e l’attrice ha un versamento di bile: “Te hai preteso un’amicizia da me quando non mi hai mai consolato. Quando stavo male hai detto ‘ben le sta’, sei ridicola e provoco compassione, fai silenzio!”. La Elia graffia: “Mi alzo e ti strappo i capelli, oca”. Signorini si collega con Rita Rusic che la spella viva: “Sono contenta che non abbia vinto, è il giusto karma. Ha fatto tante cose benissimo, ha giocato alla grande, ha fatto divertire, ma è giusto che non abbia vinto. Anche al GF ci vogliono esempi. Già è stata miracolata perché finora la finale si faceva a 5 e non 6”. In pratica le dà della raccomandata e Signorini coglie la palla al balzo: “Antonella, molti sui social dicevano che eri raccomandata… infatti sei talmente protetta che sei nello studio vuoto”. Furbino. In realtà è rimasta dentro finché non sono finiti gli escamotage e ha dovuto affrontare il televoto a due. Ma il conduttore si è voluto levare un altro sassolino dalla scarpa affrontando il tema della violenza fisica e verbale e della cattiveria comportamentale di Antonella: “Era facile bacchettare, più difficile capire. Molti mi dicevano che eri troppo aggressiva, ma io ho voluto capire il perché e credo di esserci riuscito. Credo che lo abbia capito anche il pubblico. Bacchettare è troppo semplice”. Passaggio in studio meno ispido e più frettoloso per Aristide soddisfatto del suo “best of”.

Patrick Ray Pugliese: il cuore del GFVip

Con Patrick Ray Pugliese entrato Papa e uscito Cardinale, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta sono i tre finalisti. Patrick è uscito con il 48% e grande è stato lo stupore dei social, in particolare di Twitter che lo ha eletto vero vincitore: “Il GF sei tu” (delusa anche Alessia Marcuzzi, nda). In effetti, è partito dal tugurio, è risalito nel gradimento, ha svegliato i concorrenti, ha smascherato strategie e ha tenuto in piedi il reality alimentando dinamiche che né Paola Di Benedetto né Paolo Ciavarro hanno creato. All’1.10, Signorini chiude il primo televoto flash ed esce Sossio Aruta. Pupo nota l’ “ESULTAZIONE” del non più definibile Antonio Zequila.

Il rito delle luci spente

Sarà la notte fonda, sarà l’idea di vedere l’alba, Alfonso Signorini chiude con una gaffe epica: “Spegnete le luci, c’è una novità: per la prima volta il vincitore non sarà eletto in casa, ma in studio”. A onor del vero, è così da anni e anni. All’1.27, il conduttore ringrazia: “E’ stato come scalare l’Everest. Se sono qui è per un’idea del mio editore e spero che non si sia pentito”, Pupo osserva che sta per nascere una nuova stella e all’1.30 arriva la sudatissima elezione. Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del GFVip e dona l’intero montepremi in beneficienza. I finalisti non possono abbracciarla ma la festeggiano con sincerità. L’ultima immagine con Signorini non in carne e ossa, ma proiettato sul capannone, tecnici con le mascherine e lo striscione “Andrà tutto bene” che vola in cielo, consegna alla storia della tv una finale choc.