Le scaramucce a distanza fino alla fine tra Fernanda Lessa, eliminata dalla casa del GFVip, Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Per la brasiliana, Paola è ingrassata e per le due concorrenti ancora in gioco: “Fernanda abbracciava le persone per paraculaggine”.

In una recente diretta Instagram, Fernanda Lessa ha ironizzato sul peso di Paola Di Benedetto che in casa ha preso qualche chilo, i social si sono infuriati e il fidanzato Federico Rossi ha twittato che era stata una grande mancanza di rispetto. La modella brasiliana ha chiesto scusa, ma ci ha tenuto a pungere: “Caro Federico, l’unico che ha mancato di rispetto a Paola sei stato te quando l’hai tradita”.

Nella casa di Cinecittà sono all'oscuro delle bagatelle esterne, eppure anche Antonella e Paola non smettono di pensare alla Lessa. Ieri sera, la Elia è tornata su un suo cavallo di battaglia: “Fernanda abbracciava come atteggiamento di conquista, di paraculaggine, questo è torbido. Lei usava la fisicità per sedurre le persone” e Paola: “Ecco lo condivido, lo penso anche io”. Insomma, se molti vip di quest’edizione hanno intenzione di frequentarsi fuori dalla casa dalla porta rossa, altri non vogliono vedersi nemmeno in foto su Instagram.