Pechino Express: hanno vinto i wedding planner? Il presunto spoiler di Costantino della Gherardesca

I Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi hanno vinto “Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente”? L’involontario spoiler sarebbe di Costantino della Gherardesca. Ma facciamo un passo indietro: le ultime tappe del reality game si svolgono nella meravigliosa Corea del Sud diventata Repubblica dopo le ingerenze di Russia, Cina e Giappone nel secondo dopoguerra e per questo motivo Costantino della Gherardesca ha annunciato che per rispetto del popolo ospitante la produzione aveva eliminato il simbolo di Pechino Express perché troppo simile alla bandiera nipponica.

La tribolata semifinale ha vissuto momenti di tensione con Enzo Miccio che ha definito la compagna Carolina una “cog**ona” per aver perso un oggetto utile a una prova, di grande “amore” per l’incontro tra la stessa Carolina e lo scrittore di viaggi ed esperto di taekwondo Kitae: “Ho conosciuto una persona stupenda e magari mi trasferisco qui” ha detto Caro (adesso i due si seguono su Facebook, nda) e di lacrime per le lettere a cuore aperto che ogni coppia si è dedicata reciprocamente. I Wedding Planner, vere e proprie macchine da guerra, hanno vinto la puntata e a sorpresa hanno nominato i Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, eliminati dalla busta nera. Oltre a Enzo e Carolina, in finale, in onda martedì 14 aprile, sono approdati le Top Ema Kovac e Dayane Mello e le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni. Al termine della semifinale, nella consueta clip sulle anticipazioni, si è visto Costantino della Gherardesca dichiarare: “Complimenti siete i vincitori!”. Un maschile che ha mandato in tilt i social: i Wedding Planner hanno vinto “Pechino Express” perché è l’unica coppia mista arrivata in finale. Ma potrebbe trattarsi anche di un finto spoiler: possibile che nessuno della produzione in fase di montaggio si sia accorto della rivelazione? Magari è uno spoiler “costruito” ad hoc per alimentare dubbi e incertezze.