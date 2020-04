Wanda Nara torna al GFVip4 per la finale ed è completamente diversa. L’opinionista mancava dallo studio del reality dal momento in cui è stato ordinato il lockdown per arginare il coronavirus. Aveva lasciato i telespettatori in paillettes, scollature vertiginose e stivaloni da 9.000 euro e si ripresenta (praticamente) in pigiama, senza trucco, parrucco e con il mollettone tra i capelli. Wanda come mamma l’ha fatta. Pupo la punge: “Ma è vero che non sei venuta qui perché Mauro non ti ha mandato?” e la superba Uandona: “Sì, abbiamo discusso, ma con noi ci sono due persone grandi, suo padre e alla fine si è deciso di rimanere in casa”.

Alfonso Signorini la esorta a portare davanti al video Mauro Icardi e Wanda si ricorda di essere una procuratrice: "A patto che non gli chiedete niente di calcio". così è: venti secondi di saluti e sorrisi. Poi Wanda Nara dà la buonanotte e augura buona finale. Si chiude così la sua prima esperienza al GFVip. Peccato, ha mostrato solo la metà del suo potenziale trash. Speriamo in un bis.