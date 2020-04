Va in onda la finale del Grande Fratello Vip. Conto alla rovescia per il nome del vincitore tra i sette vip rimasti nella Casa di Cinecittà. Giunti all'ultima sera i concorrenti si sono lasciati andare a rivelazioni inedite. Antonella Elia a Aristide: “Ho perdonato il tuo terribile tradimento con Valeria Marini. Sembravi un cane!”. Paola a Patrick: “Sei un grande” e Sossio Aruta su Zequila: “E’ un rosicone, il suo carattere lo ha penalizzato”. Ecco tutto quello che si sono detti.

Il GF, ieri sera, ha dato a Paola Di Benedetto, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia, Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Andrea Denver la possibilità di dirsi in faccia cose che non avevano mai avuto il coraggio di ammettere. I concorrenti vip hanno estratto un nome a turno e Andrea Denver ha pescato Paolo Ciavarro: “Ho sempre avuto molta stima di Paolo, il nostro rapporto è andato in crescendo. L’unica domanda che non gli ho mai fatto è se si è dispiaciuto quella volta che Clizia mi offese in piscina” e Paolo non ha colto: “Mi è dispiaciuto per come è andata a finire” (la squalifica dell’Incorvaia per aver detto “Buscetta, io con i pentiti non parlo”). Antonella Elia è intervenuta e ha chiesto a Paolo come mai non avesse fermato Clizia e Paolo: “Probabilmente avrei dovuto, ma in quel momento non ce l’ho fatta”. Ciavarro ha pescato Denver: “Siamo stati sempre onesti l’uno con l’altro, non ho molto da dire” e Antonella di nuovo: “E allora perché non sei tornato a dormire in camera nostra con Denver dopo l’episodio di Clizia? Mi hai detto ‘no, nella stanza non ci torno’” e Paolo un po’ imbarazzato: “Boh… non so… perché nell’altra stanza c’era un letto libero…”.

Paola Di Benedetto ha preso il nome di Antonella Elia: “Ho sempre pensato che ti sia portata dietro grossi strascichi del tuo passato problematico. Hai avuto delle ripercussioni da grande e ci stai combattendo giorno dopo giorno. Una cosa che non ho mai avuto il coraggio di dirti è che se lo vorrai potrai essere una grandissima mamma”. Patrick Ray Pugliese si è rivolto a Sossio Aruta: “Sei arrivato il giorno in cui si è ritirato Montovoli, eri spaesato, sembravi il brutto anatroccolo, ma in otto giorni sei diventato leader. Sei una brava persona. Ma vorrei sapere cosa pensa di Antonio Zequila visto tutto quello che è successo” e Sossio: “Ero convinto che con Antonio sarebbe nata una bella amicizia, invece ho visto che è un rosicone, mentre io sono uno sportivo nato. Lui non ha sportività ed è permaloso e secondo me questa cosa lo ha anche rovinato a livello di carriera televisiva. Il suo carattere lo ha penalizzato , poteva arrivare più in alto. Ma nessuno di noi è perfetto e non è una cattiva persona”. Aristide Malnati invece ha pescato il nome di Patrick e ha piazzato due frecciatine: “Ho stima e un rapporto empatico con lui. Non condivido la sua mania di cercare gossip archeologico e non mi va giù che sia la memoria storica del GF. Quando andava in nomination aveva la certezza di passare e questo derivava dalla sua esperienza, era positivo e avvantaggiato”.

Antonella Elia ci ha messo un po’ di pepe: “In uno dei primi giochi sbagliai e salvai Licia e a lui dissi ‘ma hai capito che questo è un reality?!’. Non sapevo che ne aveva fatti già tre. Avrai pensato che ero scema”. Antonella Elia si è espressa su Aristide ed è stata pungente: “Io ti ho perdonato per la storia di Valeria Marini, ma tu hai rischiato grosso. Sei stato codardo, dovevi stare dalla mia parte e mandare a ca**re la Marini. Dovevi dirle: levati dai piedi, io lavo i piatti con Antonella… ti faceva fare le cose più stupide e te le stavi dietro come un cane, la assecondavi su tutto, hai perfino fatto il delfino tu che a stento stai a galla!!! Andavi sempre in sauna con lei e mai con me. Ti farò scontare il mio perdono nella nostra vita futura perché il tradimento è stato terribile. Un tradimento orribile! Tenevi il piede in due scarpe, ma più in quello della Marini che nel mio… aveva delle fette… c’aveva l’alluce che era grande quanto tre dita mie” e Aristide: “Sei pazza di gelosia e questa scenata mi rende orgoglioso”.

Aruta ha chiuso il giro con Paola Di Benedetto: “Ma se il tuo fidanzato fosse come me che va alle cene di gala con le infradito o si sveglia urlando come Tarzan, ti saresti innamorata lo stesso?” e la gieffina: “Certo che domanda eh?!”. C’è stato anche un secondo giro e Sossio ha preso il nome di Antonella: “Da casa mi stavi sulle scatole, eri antipatica, strega, cattiva e invece andavi giudicata di persona e mi sono ricreduto”. La Elia ha trovato il nome di Paola e ha ricambiato: “Sei giovane e carina e conoscendoti ho trovato che hai un acume e una prontezza di pensiero, di parola, di riflessione che io non ho. Purtroppo devo dire che sei più equilibrata di me, hai 25 anni, io il doppio e imparo da te. Quando ti parlo, mi dai risposte velocissime e precisissime, coscienziosissime, hai 25 anni e mi hai insegnato delle cose. Ti ringrazio”.

Parole gentili di Aristide per Andrea Denver: “Sei un ragazzo colto e misurato, ma anche capace di intrigare una donna. E in un secondo momento ho avuto un calo di stima perché mi sembravi troppo tarato alle persone di Instagram prese da viaggi e Miami, poi invece ti ho rivalutato e vorrei mantenere un rapporto di stima. Non sei scontato, sei molto preparato sulla cultura americana. Ti sei immedesimato nella vita di quel paese e questo ti fa onore. Abbiamo finito alla grande” e Denver ha tenuto a precisare: “I miei viaggi l’ho fatto per merito mio”. Patrick ha reso i complimenti a Aristide riconoscendogli “purezza e linearità”, mentre Paola Di Benedetto si è emozionata parlando di Patrick Ray Pugliese: “Mi chiedevo quali problemi avessi per passare le giornate a fare gavettoni e a parlare del GF, non mi capacitavo della tua dote autoriale innata nel creare delle dinamiche, pensavo che ci dovesse essere dell’altro e improvvisamente è spuntata fuori la tua parte affettuosa e paterna. Dentro di te c’è ben altro del Patrick che vuole solo giocare. Sei un grande”.

Infine Paolo Ciavarro ha ammesso di essersi ricreduto su Sossio: “Sei un genuino, un buono, un ottimo papà e credi nell’amore. Sei un leader buono” e Andrea Denver ha ripreso Patrick: “Quando ho saputo che facevi parte di questo programma era molto felice e curioso di conoscerti. Ci siamo avvicinati in albergo e in casa ci siamo ritrovati. Guarda dove siamo arrivati oggi, onestamente non ho niente da recriminarti, mi sono sempre trovato bene. Il nostro è stato un bellissimo percorso”.