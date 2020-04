È iniziato il conto alla rovescia per la finale del Grande Fratello Vip 4 e Antonella Elia, in nomination con Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver (due su tre saranno finalisti), stuzzica di nuovo Patrick: “Mangi tanto per divertire il pubblico. E ti ricordi quando mi hai spinto?". ma il gieffino Non cade nel tranello.

Antonella Elia fa discutere fino all’ultimo. L’ex soubrette, ora personaggio perfetto per i reality show, in nomination con Patrick e Andrea Denver “Chi vuoi in finale?”, ha trascorso l’ultima settimana in calma apparente dispensando sorrisi a tutti. Ieri sera però ha tentato di provocare Patrick Ray Pugliese, prima sulla sua fame, poi sulla famigerata spinta fantasma. Un atteggiamento che non è piaciuto ai social: “Sta cercando di far sbroccare Patrick in tutti i modi”.

Ieri pomeriggio, Antonella si stava truccando davanti al gieffino che mangiava e con espressione del viso cattiva e tono provocatorio, ha cominciato a lavorare ai fianchi: “Patrick, ormai mangi come se fosse un comportamento, non perché è legato alla fame, ma come modo d’essere acquisito… secondo me anche da poco… non è un tuo modo d’essere che è sempre stato”, Patrick ha replicato serafico: “Davvero? Uhm, è da poco che sono in sovrappeso” e Antonella è tornata all’attacco: “Io non ci credo che tutte le cose che mangi gioisci di mangiarle… lo fai perché fa ridere… ma al tempo stesso ti fa male, lo fai perché tu pensi che fai ridere se mangi tanto…” e il gieffino, intuendo la strategia, ha risposto ancora più calmo: “No, quello assolutamente no…”. Ma la Elia, che ha dimenticato di avergli dato del ciccione schifoso fin dal suo ingresso nella casa del GFVip, ha proseguito: “Beh, sì un po’ sì, una persona che mangia così fa ridere”.

Insomma l’insinuazione era chiara: Patrick mangia tanto per fare spettacolo e divertire il pubblico così da non essere eliminato. Fallito il primo tentativo, più tardi Antonella Elia ha rinvangato l’episodio dello spintone inesistente che scatenò una lite furibondo e le costò l’appellativo di “crotalo”. In camera da letto, la Elia ha ribadito che l’aveva spinta e che era stato falso perché in fondo bastava che le chiedesse scusa, ma Patrick: “No, parti da un presupposto falso. Lo spintone non c’è mai stato. Io non ho mai litigato con nessuno al GF come è successo con te. Pensavo fossi diabolica e invece non lo sei, sei alternativa” e Antonella: “Ciao core… tu mi hai dato uno spintone… non mi sarei mai sognata di dirlo se tu non mi avessi urtata… mi potevi chiedere scusa, invece lì ti sei trasformato, ti sei fatto montare da Fernanda che ti faceva una testa così, Montovoli che ti faceva una testa così... sei stato falso quella volta”, ma Patrick con garbo l’ha stoppata: “No, no. Innanzitutto lo spintone non c’è mai stato, dobbiamo partire da questo. Non potevo girarmi e dirti che lo spintone non c’era stato perché ti trasformi. Su Fernanda e Montovoli ti sbagli, io sono autonomo e non ascolto nessuno. Se tu sei diffidente con tutti e anche con me… sei arrivata a dirmi che mi odiavi dal primo giorno… per non parlare dei capelli tagliati… sei una persona alternativa… non hai un comportamento lineare, puoi sembrare finta, molto di più di altre persone veramente finte, quest’apparenza ti tradisce… poi io penso che tu si genuinamente alternativa, mi racconti che nuoti con gli squali, attraversi l’Amazzonia con le scarpe da trekking… comunque niente di che, è passato, no?” e la Elia ha dovuto abbozzare. Patrick non è caduto nella trappola a meno di 48 ore dall’ultimo verdetto su chi raggiungerà in finale Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati.