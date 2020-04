Clamoroso segreto al GfVip. Cos'ha scritto Barbara Alberti a Antonella Elia

Ricordi rivelatori al GFVip4. Patrick Ray Pugliese a Antonella Elia: “E quella volta che Barbara Alberti ti scrisse mi**otta sul braccio?”. Tra 48 ore si spegneranno le luci della casa di Cinecittà e Alfonso Signorini eleggerà il vincitore di un’edizione che resterà nella storia per essere stata la più cattiva di sempre e per lo stravolgimento degli eventi a causa del Coronavirus.

In questi giorni i concorrenti si stanno lasciando andare ai ricordi di vecchi episodi rivelando retroscena e accadimenti di cui finora non si era saputo niente. In giardino, durante il pranzo, Patrick Ray Pugliese, all’ultimo televoto con Antonella e Andrea Denver, si è rivolto all’ex soubrette: “E Barbara Alberti che ti scrisse a matita…”, “Mig**tta…mamma mia…incredibile…io devo pure aver riso” ha risposto la Elia e Patrick: “Hai detto "non ci posso credere"”.

Paola Di Benedetto, all’oscuro del fattaccio, è cascata dalle nuvole: “Ma la Alberti ti ha scritto sul braccio "mig**tta"? Ma quando?”, “No, mig**ttone. Era la serata della festa di Grease” ha sottolineato Patrick. Antonella ha confermato: “Sì è venuta e me l’ha scritto sul braccio”, “Romantica!” ha incalzato Paola e la Elia ha concluso: “Sì, molto!”.