Patrick Pugliese e Paola di Benedetto scatenati contro Antonio Zequila. Tremenda vendetta al GfVip

Ancora frecciatine verso Antonio Zequila, il concorrente meno amato del GFVip4. Nella casa di Cinecittà, in attesa della finale di mercoledì 8 aprile, Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto si levano qualche sassolino dalle scarpe ripensando all’attore campano che non ha lasciato un buon ricordo.

Patrick, in nomination con Antonella Elia e Andrea Denver per aggiudicarsi uno degli ultimi posti utili alla vittoria, ha subito bodyshaming da Zequila per mesi e ha sempre fatto finta di non cogliere, in realtà quelle battute (“maiale, ippopotamo, lardoso, ciccione”) lo ferivano. La controprova è che da quando Zequila è stato cacciato dal televoto, l’ex inviato di Striscia la Notizia ha il coraggio di prendere il sole a torso nudo e pazienza se non può mettere in mostra gli addominali scolpiti. Oggi, parlando con il gruppo dell’attore, ha detto con amarezza: “Mi ha dato del ciccione da quando sono entrato in casa, non è stato bello”.

Paola Di Benedetto ha deriso simpaticamente Zequila con il quale non ha mai legato: “Ragazzi, perché quando usciamo non facciamo un gruppo whatsapp con tutti noi del GF e un altro con noi sette, quelli rimasti…anzi ne facciamo uno che chiamiamo "finalisti" e aggiungiamo Antonio, poi scriviamo "ah, no scusa Anto, abbiamo sbagliato". Abbandona il gruppo”. Uno scherzo che non avrà fatto felice l’attore talmente arrabbiato per la sua eliminazione (con la percentuale bulgara dell’8% visto che la domanda era “Chi vuoi salvare?”) da pubblicare sul suo account Instagram un post contro Sossio Aruta (aveva rispolverato la rissa in campo che gli costò la fine della carriera calcistica per sostenere che fosse una persona aggressiva e volgare, nda), post poi rimosso.