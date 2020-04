Iva Zanicchi furente a “Live Non è la D’Urso”: “Siete dei bastardi”. Al termine della puntata, Barbara D’Urso ha chiesto ai suoi ospiti di mandare un messaggio ai telespettatori per l'emergenza coronavirus: Licia Nunez ha rinnovato l'appello a stare a casa per il bene proprio e della collettività così da sconfiggere prima il covid-19, Teresanna Pugliese ha ringraziato polizia e operatori, mentre Iva Zanicchi ha dato sfogo al suo carattere sanguigno e ha picchiato duro: “Volevo dire tante cose ma non c’è stato modo e tempo. Non voglio fare un augurio o una raccomandazione. Io mi rivolgo direttamente a quei bastardi, luridi, schifosi che continuano a andare in giro a Genova, a Napoli, a Sestri Levante, a Milano, ovunque: non avete dignità! Pensate ai 16.000 morti, ai medici, agli infermieri e alle case di riposo dove c’è una situazione inimmaginabile. Abbiate un po’ di coscienza. Buonanotte a tutti”. Un lessico forte, ma non inappropriato ai tempi del coronavirus.