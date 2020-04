Antonella Elia scivola e sbatte la testa a terra. Paura al GfVip

Che colpo di testa per Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4! La gieffina, in nomination con Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, sta trascorrendo la settimana più spensierata da quando è entrata nella casa del GFVip.

Sbaragliata la concorrenza femminile, Antonella accetta di buon grado e ricambia tutti i gavettoni di Sossio Aruta. Ma stamattina qualcosa è andato storto. L'ex calciatore rincorreva Antonella in casa quando entrambi sono caduti per terra a causa del pavimento reso scivoloso dall'acqua. Aruta non si è fatto male, ma la Elia ha sbattuto la testa con violenza facendo preoccupare i coinquilini. Il GF ha chiamato subito il medico che ha visitato l'ex soubrette e poi ha tranquillizzato tutti. Per Antonella Elia un bel bernoccolo e tanto spavento, ma niente di più.

Intanto cresce l'attesa per la finale di mercoledì 8 aprile. Chi tra Antonella, Patrick e Andrea si giocherà la vittoria con i finalisti Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro?