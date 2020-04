Imprevisto durante la finalissima di "Amici 19": un tecnico dà uno spintone al collega. Nel corso dell’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi si è consumato un piccolo fuori programma che ha fatto subito il giro del web. Al termine dello sketch in cui Rudy Zerbi era stato buttato in una piscina mobile non proprio piccola, nove tecnici sono entrati in studio per rimuovere la vasca, ma l’operazione si è rivelata più complessa del previsto. Con discreto affanno e senza rispettare la distanza di sicurezza, gli addetti ai lavori sono riusciti a trascinare la piscina dietro le quinte, ma prima che si chiudesse il ledwall si è consumata una mezza rissa tra i tecnici: uno spintona con rabbia il collega vicino che però non reagisce e rimane piegato a spingere fuori dallo studio la piscinetta.

La rissa tra i tecnici: highlight di questa finale. #Amici19 pic.twitter.com/N2fujR7CC1 — contechristino (@contechristino) April 3, 2020