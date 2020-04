Solo l’8% delle preferenze e Antonio Zequila è fuori dal GFVip4. Lacrime, recriminazioni e una promessa dopo l'eliminazione: “Non farò mai più televisione. Paola Di Benedetto non merita la finale". E Paola ribatte: "Tu lo hai perso per il tuo atteggiamento". È il crollo del leader.

Antonio Zequila si è fermato a un passo dalla finale e la ferita sanguina così tanto da accusa i coinquilini di falsità, in particolare Patrick, e tira fendenti: “Qua c’è gente che non ha mai lavorato e pensa di essere chissà chi”. Alfonso Signorini decreta l’eliminazione di Zequila, l’attore rabbioso sussurra: “Va bene. Ciao, ciao” e va via senza salutare gli altri concorrenti. Aristide Malnati spezza una lancia in favore dell’amico: “Si è sentito incompreso, io ho conosciuto l’Antonio generoso e affettuoso”. Più tardi, Pupo gli chiede se il pubblico ha “vendicato” il gossip pecoreccio che ha fatto su Adriana Volpe, ma Zequila è testardo: “Se è così, allora devo imparare a mentire. Ma io non sono un uomo bugiardo”. E sprizza veleno: “Perché mi hanno eliminato? La gente giudica l’esteriorità, ma meglio cattivi che falsi. Ho fatto solo l’8%? Mi dispiace. Mi ritiro ufficialmente dalla televisione e mi dedicherò solo alla recitazione. Nel cuore mi porterò solo Licia e Aristide, tutti gli altri no, sono falsi e ipocriti. E Patrick arriverà sempre secondo”.

Antonio Zequila ringrazia Alfonso Signorini per l’occasione e per averlo aiutato a uscire dalla depressione, ripete per la milionesima volta che è stato infermiere del padre per due anni (un’affermazione dozzinale non degna di un maglione di cashmere), poi scoppia a piangere alla vista della fidanzata Marina che lo attende in Sardegna per la festa di matrimonio e chiosa: “Grazie. Mi avete guarito dal cancro dell’anima che è la depressione”. Ma il vero Zequila è quello che schiuma invidia verso Paola Di Benedetto, terza finalista: “No, non lo merita. Non sono assolutamente contento. Non è giusto, lo meritava Licia” e la Di Bendetto consuma il crollo del leader: “Io potevo uscire anche stasera e lo avrei fatto col sorriso. Tu sei uscito con una grande cattiveria. Potevi arrivare in finale, ma il GF lo avresti perso a prescindere”.