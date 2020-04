"Strage" di vip nella semifinale del GFVip4. Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese (con gaffe) sono gli eliminati della diciannovesima puntata del Grande Fratello. In finale, insieme a Sossio Aruta e Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. In nomination Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver. Mercoledì 8 aprile sei concorrenti si giocheranno la finale del GFVip4.

Antonio Zequila contro tutti e viceversa

Alfonso Signorini apre la semifinale con il consueto pistolotto sul Covid-19 senza togliere gli occhi di dosso al… gobbo. Poi cita Confucio e le stelle e viene il dubbio che abbia scambiato il GFVip per “A Sua Immagine”.

La settimana del GFVip è stata arsenico e vecchi merletti. Per PAVON Zequila, Patrick è falso e si crede già il vincitore del GF: “Mi ha voluto umiliare”. Paola morde: “Sei vittima di te stesso” e l’attore la tocca piano: “Io perlomeno sono stato me stesso! Di te si ricorderanno solo le docce”. Sossio, che in settimana gli ha dato del super lecchino, lo deride: “Si è comportato da Padre Antonio da Amalfi. Ha fatto le sviolinate e ha chiesto scusa a tutt’Italia”. Gli animi sono bollenti e Alfonso Signorini tritura anche Paolo Ciavarro accusato di essere un concorrente neutrale e senz’identità tanto da essere sopranominato “Ponzio Ciavarro” (cit. Zequila). Il ragazzo fa spallucce. Con educazione, of course. Durante il nero pubblicitario, Sossio e Zequila duellano a suon di fedine penali: “Non ti metterei mai le mani addosso. Non sono stato in galera e non ho denunce” afferma Sossio e Zequila: “Nemmeno io”.

GFVip: eliminato Antonio Zequila

Sicura come la prosopopea di Zequila c’è la frase di Signorini sul record di voti: stavolta sono 1.500.000! Mancano solo nani, ballerine e ricchi cotillon. Il primo salvo è Paolo Ciavarro e Antonio Zequila mastica limone per l’esultanza tra Antonella e Sossio: “Nemmeno avessero vinto il GF”. Antonella, dopo tutto quello che ha combinato, sputa sentenze: “Cosa vuoi da me? La mia devozione? Ti potevi comportare meglio e ti sarei stata amica” e Zequila vox populi: “Ma stai zitta! Che sei stata la peggiore qui dentro, hai offeso tutti, hai avuto un insulto per tutti. Tu sei il nulla!”. Alfonso Signorini si balocca con l’intervista doppia di Patrick e Zequila. “E’ un serpente a sonagli, maleducato e falso, pesa 100 kg ed è lardoso. Non merita la finale” sono i complimenti di Antonio a Patrick che ribatte: “E’ presuntuoso, ha la mania di ostentare e sfrutta la cultura di Aristide per sembrare colto”. Il conduttore (malissimo questa sera) si dimentica di essere arbitro e lo percula peggio di tutti gli altri concorrenti messi insieme: “Lo abbiamo messo in croce perché il personaggio si presta”. Un’uscita infelice. Poi mostra a Zequila un messaggio della madre e l’attore ribadisce di essere persona umile perché metteva la dentiera e il pannolone al padre e gli ha fatto da infermiere per due anni. Indifendibile. Del tutto trascurabili e fuori fuoco gli interventi di Pupo: “Antonio io ti capisco. Tu hai una carriera. Dà fastidio vedere che godono per la tua eliminazione. Nessuno dei tuoi coinquilini è meglio di te” e l’attore si rianima: “Qua c’è gente che non ha mai lavorato e pensa di essere chissà chi”. La sorpresa per Patrick è un video messaggio della bellissima fidanzata. Infine il verdetto: solo l’8% dei televotanti voleva salvare Antonio Zequila. Dunque fuori.

GFVip, mister 8% Zequila promette: “Basta tv”

“Eliminato Antonio Zequila” dice Signorini e l’attore rabbioso: “Va bene. Ciao, ciao”. Non saluta nessuno dei compagni d’avventura, fatta eccezione per Aristide, e inforca veloce la porta rossa. Ignorata Licia Nunez. Malnati spezza una lancia in suo favore: “Si è sentito incompreso, io ho conosciuto l’Antonio generoso e affettuoso”. Antonella Elia, invece, è il nuovo Buddha, nessuna memoria delle incornate rifilate a destra e manca per tre mesi: “Antonio ha fatto delle cose che mi hanno fatto arrabbiare in un modo… ero furibonda la settimana in cui ero in nomination.. non so come ho fatto a resistere…”. Più tardi, Pupo gli chiede se il pubblico ha “vendicato” il gossip pecoreccio su Adriana Volpe, ma la testardaggine di Zequila è di sostanza infrangibile: “Se è così devo imparare a mentire. Ma io non ho detto bugie. La gente giudica l’esteriorità, ma meglio cattivi che falsi. Ho fatto solo l’8%? Mi dispiace. Mi ritiro ufficialmente dalla televisione e mi dedicherò solo alla recitazione. Nel cuore mi porterò Licia e Aristide, tutti gli altri no, sono falsi e ipocriti. Patrick arriverà sempre secondo”. Zequila ci regala le ultime frasi fatte, PIAGNE per la fidanzata Marina che lo attende in Sardegna per la festa di matrimonio e chiosa: “Mi avete guarito dal cancro dell’anima che è la depressione”.

GFVip: Licia seconda eliminata e Paola terza finalista

Nella stanza super led, gli uomini devono dire chi non merita la finale. Paolo indica Antonella, Patrick (bacchettato da Signorini) fa il nome di Licia, Denver sceglie Teresanna. Va al televoto flash “Chi vuoi in finale?” Paola Di Benedetto. Sossio le affianca Licia Nunez per testarne il potenziale presso il pubblico (nella convinzione di segarla, nda) e Aristide sceglie Antonella perché vuole vedere la sfida con l’ex amica. La Elia fa la vocina da crisi isterica: “Io credo sempre che i miei amici mi proteggano e invece mi sa di no. Poteva farsi i fatti suoi”. Un televoto flash claudicante: tantissimi utenti si sono lamentati per non riuscire a votare sull’app. Poco dopo Signorini legge il verdetto: fuori Licia (22%) e in finale Paola 45%. Per Antonella il 33% dei voti. Per Zequila, ancora nel tugurio, è l’ultima bastonata: “No, Paola non merita assolutamente la finale. Non sono assolutamente contento. Non è giusto, lo meritava Licia” e la Di Bendetto consuma il crollo del leader: “Se fossi uscita stasera, lo avrei fatto col sorriso. Tu sei uscito con una grande cattiveria. Lavoraci sopra! Potevi anche arrivare in finale, ma il GF lo hai perso a prescindere”.

GFVip, actor studio per Licia

Licia Nunez viene eliminata, abbraccia Antonella prima di andarsene e a sorpresa ricuce: “Ho salutato una concorrente e un’inquilina, ma sono certa che fuori riusciremo a chiarire tanti aspetti del nostro rapporto”. Antonella Elia è vicina alla beatificazione e sorride. L’attrice pugliese ha fatto del manierismo la sua cifra recitativa e parla di sé in terza persona: “E’ una nuova Licia. Licia è una persona consapevole dei propri mezzi, è una persona di gran coraggio, è una persona totalmente libera che ha parlato di argomenti importanti”. Sarà vero, ma non ha spifferato nulla sulle cene eleganti di Arcore dove era ospite grazie a Tarantini. Peccato. Pupo è in vena di fare il battutaro: “Licia, hai vinto la tua… battaglia”. Con riferimento all’ex Imma Battaglia.

GFVip: Teresanna terza eliminata (con gaffe)

Teresanna va automaticamente in nomination e può scegliere chi portare tra gli uomini. Così si forma il terzetto Teresanna, Paolo e Denver per il televoto flash “Chi vuoi in finale?”. Dopo una breve seduta psicanalitica per l’ormai serafica Antonella Elia, volta a impietosire il pubblico per il rush finale, Signorini decreta l’eliminazione di Teresanna Pugliese che però fraintende ed esulta pensando di essere in finale. Poi capisce e si rattrista e infine rimane basita quando Signorini le dice di scegliere un bell’abito per la finale (considerando i divieti del Coronavirus non si capisce come si svolgerà l’ultima puntata e il conduttore stesso rabbercia qualcosa senza senso, nda). Noi invece rimaniamo perplessi quando il figlioletto le dice: “Mamma ciao, vinci tante monetine d’oro”. Scusa, Zio Paperone in erba puoi ripetere?! Il quarto finalista è Paolo Ciavarro (45%, Denver 40% e Teresanna 15% dei voti).

GFVip: ultimo televoto della quarta edizione

Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver vanno di default all’ultimo televoto: sarà eliminato solo uno dei tre concorrenti perché quest’anno i finalisti sono sei e non cinque come in passato.

GFVip night

Triste finto spogliarello di Pupo e zoom sulle bombe di Wanda Nara in foto. Notte.