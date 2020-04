"E' morto Wim Wenders". Ma è una bufala

"Wim Wenders è morto". La notizia arriva nella tarda mattinata via Twitter, e sembra vera. Se non altro perché a darla è quello che pare essere il profilo ufficiale dello scrittore tedesco Peter Handke, premio Nobel e amico del regista. E invece, fortunatamente, si tratta di una bufala. L'account ufficiale tanto ufficiale non è, essendo stato creato non più tardi di ieri, e soprattutto non è quello usato dallo scrittore. Pesce d'aprile fa scoppio ritardato e sospiro di sollievo, dunque: il grande cineasta è vivo e sta bene. E pazienza per i buontemponi fuori tempo massimo.