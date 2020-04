Antonio Zequila umilia Patrick Ray Pugliese al GfVip. Non lo ferma nessuno e scoppia la bufera

“E’ un lardoso”. Antonio Zequila chiude la sua avventura al GFVip4 facendo di nuovo bodyshaming su Patrick Ray Pugliese. Nessuno lo ferma e i social insorgono. Poi viene eliminato con un umiliante 8% dei voti, il dato più basso mai registrato in un televoto.

Siamo uomini o caporali? Direbbe Totò, il principe della risata tanto amato da Antonio Zequila di professione attore, così ha detto, ripetuto, sottolineato, evidenziato, ricordato per tre mesi nella casa del GFVip. Ieri sera, nel corso della semifinale, Zequila è stato deriso perfino da Alfonso Signorini “perché il personaggio si presta”, così ha detto. Ma durante l’intervista doppia c’è stato poco da sorridere. Il conduttore ha chiesto a Patrick e Antonio cosa avessero uno in più dell’altro e Zequila ha risposto facendo bodyshaming: “Io ha 56 anni ho un fisico scolpito, ho gli addominali, lui pesa 100 kg, ha la panza ed è un lardoso”. Patrick Ray Pugliese ha opposto un sorriso: “96 kg in verità”. Né Alfonso Signorini né Pupo hanno imposto a Zequila di chiedere scusa per l’orribile esternazione. Ci ha pensato Paola Di Benedetto a urlare al ledwall: “Antonio vergogna! Ti devi vergognare! Quanto cattiveria, ci devi lavorare sopra, te lo dico col cuore, mi dispiace per la tua cattiveria”. Proteste anche sul web: “Che ego fragile”, “Quanta pochezza”, “Viscido”, “Che brutto modo di concludere”, “Tieniti stretta la tua tartaruga perché quando ti abbandonerà non ti resterà più niente”. Er Mutanda, soprannome che Zequila ha pomposamente tradotto in "Mr. Undeerwear" è una grande contraddizione: ha bacchettato Signorini perché non lo ha difeso quando gli hanno detto in diretta tv “co PUNTINI PUNTINI one, non è una bella cosa in prima serata su Canale 5” (cit.), ha specificato di non aver mai offeso i rivali, ma ha puntellato la sua avventura al GFVip di insulti ai concorrenti, elargiti a piene mani. Adriana Volpe “donna falsa e bugiarda” (ripetuto anche a eliminazione avvenuta), Patrick “maiale, ippopotamo, porco, lardoso, falso, serpente a sonagli, fallito che ha fatto solo il GF e secondo nella vita”, Paola Di Benedetto “ragazza bella piena di astio e veleno, da ricordare solo per le docce” (ieri sera le ha detto: “tanto adesso mi raggiungi fuori” e invece è andata in finale, nda), Sara Soldati “non è mica Sharon Stone”, Sossio “ignorante, cafone e volgare”, Teresanna “riserva come Sossio che non merita la finale”, Antonella Elia “pazza e cattiva”, Paolo Ciavarro “inutile”. Ieri sera, Pupo, in uno dei tanti interventi fuori luogo, ha rimproverato i coinquilini: “Non mi piace che aspettino la tua eliminazione, non sono migliori di te!”. Giusto, peccato che abbia invertito i ruoli: è Antonio Zequila che si crede superiore agli altri concorrenti, è Zequila che “io ho una carriera, ho mangiato la polvere del palcoscenico, ho lavorato con Zeffirelli e Fellini, ho fatto tante copertine di Grand Hotel, sono umile perché pulisco la cucina”, è Antonio che fa sfoggio di cultura da Settimana Enigmistica, di propaganda a favore di telecamera e sottolinea: “Io faccio l’attore in teatro e qui c’è gente che ha fatto appena mezzo programma”, è lui che "picchia gli altri per apparire lui il più bello". Gli mancava: “Io so io e voi non siete un ca**o!”. Nessuna autocritica, solo un’importante promessa: “Mi ritiro dalla televisione, farò solo recitazione”. E per amore di riservatezza e rispetto dei suoi cari, meglio non tornare sull’insistenza con cui ha detto a milioni di telespettatori di aver fatto da infermiere al padre (“gli mettevo dentiera e pannolone”), di avere una sorella affetta da tumore al seno e di essere uscito dalla depressione grazie al GF. Diciamo che non sa perdere e che l’8% di voti alla domanda “Chi vuoi salvare?” è stata una cocente umiliazione. Significa che lo hanno votato i familiari stretti, gli invitati alla festa della fidanzata Marina e qualche pecora di uno sparuto gregge sardo. E soprattutto significa che il 92% dei televotanti non lo ha apprezzato. Zequila voleva una seconda chance in televisione dopo la becera sfuriata con Pappalardo di qualche anno fa a Domenica In, ma il suo ego e la sua insicurezza straripanti gli hanno tagliato le gambe. Signori si nasce. E senza maglione di cashmere.