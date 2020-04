Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, perché al GfVip scoppia la rissa

Alla vigilia della diciannovesima puntata del GFVip4, esplode una nuova rissa nella casa di Cinecittà. Teresanna Pugliese urla a Sossio Aruta: “Cane” e quello minaccioso: “Siediti altrimenti ti mando a fare in c**o. Cafona e ignorante”.

La lite violenta a ridosso della diretta è ormai un appuntamento fisso del GFVip4. Nelle settimane scorse era Antonella contro Fernanda o Sossio contro Zequila, stavolta è Aruta contro Teresanna. I due sono entrati in conflitto fin dai primi giorni del loro ingresso nella casa del GFVip. L’ex tronista di “UominieDonne” non tollera gli atteggiamenti sbracati del cavaliere del Trono Over di “UominieDonne” e a sua volta l’uomo la reputa snob e vanitosa tanto da deriderla facendole un’imitazione che non vuole essere divertente ma denigratoria. Teresanna non gradisce e ieri sera gliel’ha detto chiaro e tondo: “Perché fai la mia imitazione? Hai 50 anni, 50, fa l’uomo! Non mi puoi imitare se per tutto il giorno non mi rivolgi la parola. Non è uno scherzo, è una presa in giro”. E’ lo stesso ragionamento che fece Licia Nunez quando Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto si dilettavano nella sua imitazione.

Sossio Aruta ha replicato che non la considera perché sa di starle sulle “pa**e” e ha aggiunto: “Me l’hanno riferito cosa pensi di me, credi che non lo sappia? Mi hai dato del cafone e del volgare. E io neanche dico buongiorno e buonasera a una che pensa di me queste cose”. Poi Sossio si è rifiutato di mangiare quello che aveva cucinato Teresanna per tutti ed è scoppiata un’indecente rissa verbale. La gieffina si è offesa e lo ha appellato con “tanto mangi come un cane”, Aruta ha ribadito che è permalosa e Teresanna è esplosa: “No, io all’inizio giocavo con te, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più con te”. Sossio le ha intimato col dito alzato: “Vatti a sedere sennò ti mando a fare in c**o. Vai, vatti a sedere! Modera i termini perché cane sarà quel co**ione che sta con te, capito?! Vai là, vai là!”. La Pugliese si è girata: “Oh scem’ non ti pigliare confidenza, pensa a chella che sta vicino a te”. A questo punto Aruta ha fatto il giro dell’isola della cucina e si è avvicinato minaccioso a Teresanna: “Tu a me cane non lo devi dire!”. E’ stata Paola Di Benedetto a fermarlo per un braccio: “No, così no Sossio, muso a muso no! Calmatevi tutti e due” e Aruta: “Questa è una cafona, una cafona, sta cafona, ma come ca**o ti permetti! Sta ignorante!”. Teresanna invece non ha più risposto. Più tardi lo scontro verbale ha portato a un battibecco tra Antonio Zequila e Andrea Denver. In veranda, l’attore si è preso il merito di aver trascinato via Sossio Aruta (non è vero, l’ex calciatore si è allontanato da solo, nda) per evitare che la lite degenerasse e Andrea Denver è sbottato: “Ma non è vero! Basta Antonio! Smettila di prenderti meriti che non hai. C’eravamo tutti ed è stata Paola a fermarlo”.